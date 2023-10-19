1019群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益投顧總經理范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.FEDBeigebook調查顯示短期經濟展望整體上可以用穩定或增速略微疲軟來形容，全國勞動力市場的緊張情況繼續緩解整體物價上漲速度。銷售價格漲幅低於投入價格漲幅，原因是隨著消費者對價格變得更加敏感，企業難以轉嫁成本壓力。企業預計未來幾季價格將上漲，但漲幅低於前幾季，多數轄區的薪資以溫和的速度成長。

2-1.FED官員談話

(1)FED理事C.Waller10/18表示FED可以等待並收集更多數據再決定是否需要進一步緊縮貨幣政策，暗示傾向11/1FOMC上停止升息。

(2)NYFEDJ.Williams10/18表示利率必須在限制性水平維持一段時間，才能讓通膨率達到決策者的目標。

(3)FED理事M.Bowman10/18表示FED通膨已經回落但我們知道它仍然過高。FED實現目標的能力程度取決於是否能將臨時性事件的短期影響和經濟長期結構轉變區分開來。

2-2.伊朗呼籲由於以色列空襲加薩，應對該國實施石油禁運！伊朗外交部長HosseinAmirabdollahian稱伊斯蘭國家應立即對猶太復國主義政權實施全面禁運，對該政權實施石油禁運」。包括沙烏地阿拉伯和阿聯酋在內的其他中東能源生產國批評以色列對加沙的空襲，但並未提及停止向以色列或其盟友出售石油。4.10/17凌晨加薩醫院被炸，伊朗約旦等取消與拜登峰會，拜登稱美國國防部證據證明是哈瑪斯自導自演？美國壓力更大，兩艘航母在地中海東岸需要待得更久！代理人戰爭難避免。(伊朗否認介入以哈戰爭但支持哈瑪斯、美國沒制裁伊朗)，金融市場的反應會逐漸降溫！

3.經濟數據10/19首次申請失業救濟金人數、成屋銷售

4.美國全面禁止AI晶片銷往中國引發科技股重挫！大型科技股受衝擊！5.盤後財報好壞參半，但半導體設備業持續面臨壓力

5.碧桂園一支美元債券付息寬限期即將結束，碧桂園稱由於中國國內房地產市場深度調整，公司的銷售額持續承受壓力，公司預期無法如期履行所有境外債務款項的償付義務。

6.中國第三季經濟成長率4.9％？不管你信不信，反正我是不信！

7.10/18東亞只有越南跌的比台股慘？美國全面限制AI晶片銷往中國，10月下旬之後OTC開始反應財報壓力！

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