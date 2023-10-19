陸對台貿易壁壘調查延長 我祭短中長期因應

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中國商務部日前宣布，對台灣貿易壁壘調查將延長3個月至明年1月12日，也就是總統大選前一天。據悉，這在府院沙盤推演的劇本中，預期最壞狀況大陸會在選前釋放想要終止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）訊息。兩岸關係人士指出，政府已擬定短中長期因應，短期包含政治攻防、尋求WTO機制處理；中長期則有加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、與各國簽訂非關稅的協定以降低出口成本等。

中國商務部今年4月12日決定就台灣對中國大陸貿易措施展開貿易壁壘調查，並在10月9日宣布，鑑於情況複雜，決定調查期限延長3個月至2024年1月12日。

實際上，在今天初大陸啟動調查開始，府院已召開至少十次不同層級的跨部會議，嚴密緊盯陸方動作，並評估對產業界影響。據悉，政府討論從未停止，且不斷沙盤推演，近日陸方宣布延長，都在相關部會設想劇本當中。而按照劇情走向，大陸可能持續會找重量級專家，或是在台親中人士放話，並恐怕會在大選前幾天釋放出要終止ECFA消息，企圖讓企業界不安心，進而影響大選。

兩岸相關人士分析，陸方延長調查有兩層面考量，一是在經濟方面，希望藉由截斷台灣出口到大陸機會，吸引台商赴陸投資，甚至會擴大對台商的優惠；第二層面回歸政治因素，希望藉由延長調查，導向承認九二共識。

該人士也指出，政府並不是被動等待回應，早就擬定短中長期因應。短期基本就是政治攻防，另若陸方日後真的有祭出懲罰措施的事實，我方就可以尋求WTO機制來處理，提出爭端解決訴訟等。

中長期部分，強健我國產業體質是必須的作為；另目前僅CPTPP涉及市場開放，會持續遊說CPTPP會員國支持台灣入會，惟最快恐怕要到明年才有機會討論到台灣入會案。

此外，降低非關稅成本也是中長期重點，透過協定安排讓企業界降低非關稅成本，是降低衝擊的良好辦法，因此政府會多跟各國接洽並簽署協定或備忘錄（MOU），如與美國簽訂台美21世紀貿易倡議首批協定，在貿易便捷化的部分就可以節省許多出口成本。據悉，我國除與美國、加拿大、英國進行非關稅的談判，也有望與日本有進一步接洽。

經貿官員強調，我方一直有所準備和掌握，始終保持開放態度，並密切觀察，惟實際作為不便透露，會見招拆招，在適當時機祭出適當作為。