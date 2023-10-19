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《櫃買市場》國泰10Y+金融債ETF今上櫃

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【時報記者張漢綺台北報導】國泰10Y+金融債ETF(00933B)10月19日上櫃掛牌交易。

櫃買中心近年大力推動債券ETF市場發展，債券ETF散眾化成效已顯現，今年截至9月底，債券ETF交易人次高達83.8萬人，較111年度成長超過4倍，其中又以自然人成長最為顯著，今年截至9月底，自然人交易人次為83.4萬人，成交值為3038億元。

櫃檯買賣中心表示，國泰投信所發行之國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金(證券簡稱：國泰10Y+金融債)適用停徵證券交易稅之規定。

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