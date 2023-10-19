美晶片新禁令太毒 蔡明彰：聯電等6家死裡逃生

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【旺得富理財網 李宗莉】美AI晶片新禁令出爐，預計11/17正式生效，輝達（NVIDIA）A800、H800、L40S、RTX4090均列禁售名單，對中高階AI伺服器供應鏈衝擊最大，資深分析師指出，輝達即使明年獲利縮水，毛利率仍有50、60％，但緯創、廣達等台廠恐回到「毛三到四」，至於聯發科、義隆、系微、聯陽等IC設計不受影響，中芯在被切斷半導體設備供應後，陸廠可能擴大轉單成熟製程，對聯電、世界等2家反受惠。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，美新AI禁令滴水不漏，把所有漏洞防堵，主要包含4大面向。

1.封殺輝達以中國市場為主，降規版A800、H800，包括阿里、百度、騰訊，今年來採購10億美元，2024年下單再買40億美元。明年中國市場H800 被封殺，加上其他損失，輝達2024年營收成長將低於預期，11月下旬發布的第3季財報，有可能是最後成長高峰，真正影響是明年長期將失去重要的中國市場，而台積電負責輝達晶片代工，承啟、麗臺在陸出貨H800、A800相關伺服器，都有一定影響。

2.美將研發GPU的2家IC設計陸廠列入實體清單，未來要向美國商務部申請許可證，避免大陸IC設計公司向美國企業採購設備晶片。

聯發科與輝達合作，整合輝達GPU小晶片，用於汽車系統單晶片，明年推出天璣 9400，也將採用輝達GPU，美國限制大陸尖端IC設計公司發展AI，間接使得聯發科在兩岸市場少掉競爭而受惠。

不過，筆電、手機、電競的消費產品不受管制，台股第4季IC設計族群會往這方面點火多頭行情，IC設計有3檔營收與PC、筆電高度相關。觸控IC的義隆、輸出入控制軟體及晶片的系微、聯陽。

義隆10月初除息2元以後，整理一段時間，尚未完全填息，10月來融資才小增200張，但8~9月減少1300張，整體籌碼安定。義隆第2季EPS1.78元，創3季新高，第3季估計挑戰2元，可能再創5季新高。

系微上半年EPS1.54元，全年估3.5元。聯陽上半年EPS 4.84元，全年估11元。系微今年EPS不到聯陽的一半，但系微股本小，易炒作，價位與聯陽不相上下，顯然聯陽被低估。

花旗報告，9月筆電比8月出貨成長7％，顯示筆電景氣正在好轉。宏碁9月營收280億元，創15個月新高，月增高達29％，呼應花旗銀行報告。

3.杜絕陸企海外取得先進晶片，將實施額外檢查。緯穎宣稱取得中東客戶數十億美元AI伺服器大單，也有出貨新加坡資料中心。中東、新加坡正是美國新AI禁令防堵的第三地，是否明年受衝擊，值得後續觀察。

4.華為及中芯國際列入獨立控管，加大控管力道。因為生產5G旗艦手機7奈米處理器遭美國棒打出頭鳥。中芯可能被美國切斷所有半導體設備供應，對歐美半導體設備商艾司摩爾、應用材料是負面，對成熟製程競爭對手聯電、世界卻有利。

蔡明彰強調，美對中新AI禁令對台股有實質利空，分成兩方面。輝達上季毛利率71.2％，但台廠伺服器廣達8.52％，緯創7.56％，英業達僅4.61％。輝達受影響毛利率仍有50、60％，但台廠毛利率恐又回到「毛三到四」了。

再來，上波台股反應AI題材，漲勢由AI伺服器向外擴散到伺服器周邊零組件，網通、光通訊、PCB等，如今恐會補跌一波，尤其今年來漲幅大的個股。

今年來漲幅超過100％的智邦、波若威、華星光、雙鴻、建準、力致、奇鋐、營邦、勤誠、台光電、台燿、金像電等12檔也要小心。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。