護盤力道展現 台股早盤黑翻紅 銘旺科、迅杰亮燈漲停 散裝航運有風

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受美股走跌影響，台股19日開盤延續修正格局，指數力守16400點整數大關，在低接接買盤進駐之下，盤中指數由黑翻紅，權王台積電股價走揚，宏觀、迅杰等亮燈漲停。

關注美股表現，四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌332點，或0.98％，收在33665點;標普500指數下跌58點，或1.34％，收在4314點;Nasdaq 指數下跌219點，或1.62％，收在13314點;費半指數下跌61點，或1.76％，收在3413點。

美總統拜登週三出訪以色列，然而對防止 以巴衝突擴大的效果尚屬有限，原定與約旦、埃及、巴勒斯坦領袖舉行的四方峰會被迫取消，伊朗更呼 籲對以色列實施石油禁運。加上美國能源資訊署(EIA)公布原油庫存意外大幅下降，推升國際原油全面走 高。

此外，包含FED紐約分行主席Williams、投票委員Waller等官員，對是否持續升息的意見分歧。相關 訊息造成債券市場的拋售潮再現，其中十年期美債殖利率站上4.9％大關、續創2007年以來新高，壓抑市場表現。

統一投顧指出，市場擔憂白宮新一波 AI 晶片禁令對科技股造成衝擊，加上美國零售銷售意外優於市場預 期，推升美國十年期公債彈升到 4.9％以上，短線恐慌情緒干擾市場，可能再次測試前低 16200 支撐。

不過，在歐美進入消費性旺季，中國製造業走出谷底，緊接著美國財報旺季有望繳出亮眼成績，加上台股 選舉行情啟動，中多行情延續。儘管短期干擾因素不少，在操作上採低接策略，選股不選市，可布局 IC 設 計、網通及光通訊、消費性電子、記憶體、獲利貢獻度高的 AI 類股、低軌衛星、汽車零組件及電動車與 成衣等族群