Oh my!原燒送麻辣新品，姓名「ㄇ」「ㄌ」送牛肉麵 桃竹苗「陶板屋」1元加購烏龍冷麵

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為提高平日到店用餐來客數，日起至10月底，平日到「Oh my!原燒」，姓名中有「ㄇ」或「ㄌ」的消費者例如：孟、劉、李、林等，消費套餐，「Oh my!原燒」就免費招待胡麻豬肉烏龍麵或麻辣極選牛肉麵一份。「陶板屋」也邀請桃竹苗粉絲平日「1塊同慶」，即日起憑瘋美食APP優惠券或社群貼文前往指定門店消費，就能用1塊加購海老野菜烏龍冷麵。

近期網路聲量頗高的「Oh my!原燒」日式燒肉，因應季節轉涼，特別新增熱呼呼的「胡麻豬肉烏龍麵」和「麻辣極選牛肉麵」兩款湯麵主食，前者微辣清爽、適合輕度嗜辣者，後者嗆辣帶勁令重度嗜辣者大呼過癮，即日起至10／31周一至周五，姓名中有「ㄇ」或「ㄌ」的消費者，如：馬、羅、賴、林等，出示身分證件並選購任一套餐，就能免費擇一兌換價值188元起的新品湯麵主食，搭配燒肉更滿足。

和風創意料理「陶板屋」為歡慶苗栗頭份尚順店開幕，即日起至11／30，周一至周五，邀請桃竹苗的粉絲「1塊同慶」，憑瘋美食APP優惠券或社群貼文畫面，前往桃竹苗門店消費2客套餐，即可用1塊加購價值219元的海老野菜烏龍冷麵，以加購優惠與來店聚餐的消費者共享喜悅。

平日晚間下班後想吃點好料、小酌兩杯的上班族也有全新選擇！10月底前，周一至周四晚上8點半後，於「最肉」燒肉選購2杯酒精飲品，招待價值480元的美國和牛牛小排。11月底前，每周日至周四晚上9點後，於韓式料理「初瓦」每人消費滿500元贈韓系指定調酒1杯、2人滿1,000元贈2杯，以此類推。

【工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康】