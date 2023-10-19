君品Collection 七據點搶圍爐商機 台南亞果薈年夜飯開賣一周已被訂8成

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農曆春節腳步近，今年民眾已完全恢復在外圍爐的意願，甚至有熟客在品嚐完去年的年夜飯後，已直接預定來年的圍爐宴。君品Collection全新台南據點亞果薈正式開賣一周已有8成的席次被預約，看好今年圍爐商機，自即日起君品Collection 七大據點除夕訂席開始正式對外銷售，依據地區的不同，針對小家庭的5人桌價分別自10,800元＋10％至19,800元＋10％不等，而10人桌則自18,800元＋10％到39,800元＋10％，從精緻小家庭到多代同堂都能滿足。

君品Collection 旗下的七大據點，包括翰品酒店新莊、頤品大飯店新莊、茹曦酒店、皇家薇庭、蘭克斯特、圓觀和上周甫開賣的亞果薈，從北到南都提供了多樣化的農曆春節除夕圍爐套餐選擇，以迎合不同家庭的需求，更以深具年味特色的料理以廣招徠，提供民眾過年圍爐的輕鬆選擇。

位於新北的翰品酒店新莊與頤品大飯店新莊，5人桌為10,800元＋10％，贈送法國紅酒一瓶、果汁暢飲，10人桌則為每桌18,800元＋10％，贈送法國紅酒二瓶、果汁暢飲，可品嚐餐前六小碟、滿漢海陸大拼盤、頂湯紅燒大排翅（位上）、麻婆燴活龍蝦佐炸螺絲卷（每桌兩隻）、鮑魚發財手、川味開門紅蒸龍虎斑、豉油皇富貴雞、港式御製佛跳牆（位上）、蒲燒鰻糯米飯、米其林三星港點酥皮焗叉燒包與精緻法式甜點集。

在台北市中心的茹曦酒店，分別有包廂與宴會廳的選擇，在包廂中的10人桌每桌26,800元＋10％，若選擇宴會廳，10人桌每桌23,800元＋10％，5人桌每桌13,800元＋10％。可品嚐滿漢海陸大拼盤、松茸響螺燉雞盅、上湯起司龍蝦塔（每人半隻）、吉品八頭鮑、川味開門紅蒸龍虎斑、豉油皇富貴雞、金湯珍味燴長年菜、干貝佛跳牆（大盅）、蒲燒鰻糯米飯、義式薄餅捲、手做綠豆糕與四季水果，並可享柳橙汁與紅酒無限暢飲。

擁有寬闊典雅、歐式莊園的桃園皇家薇庭，5人桌每桌13,800元＋10％，10人桌每桌 23,800元＋10％，菜色內容有皇家精選八味碟、龍蝦沙拉拼刺身、羊肚菌廣肚燉魚翅（位上）、金沙波士頓龍蝦佐螺絲卷、蠔皇花菇鮑魚燴婆參、花雕藥膳放山雞、爐烤小戰斧拼海鮮卷、古法雲耳龍虎斑、鴛鴦糯米飯、砂鍋胡椒豬肚燉玉排、米其林酥皮叉燒包與腐竹薏米糖水。

有著豪宅藝廊、美術館風格的台中蘭克斯特，除夕圍爐宴5人桌每桌19,800元＋10％，10人桌每桌 39,800元＋10％，可嚐到蘭克斯特前菜集、雞粥燉排翅（位上）、上湯波士頓龍蝦佐絲瓜麵（位上／每人半隻）、中東六頭鮑扒鵝掌北菇（位上）、花膠炆豬腳、剁椒龍虎斑、米皇扒長年菜、紅蟳糯米飯、經典水果塔、棗皇雪蛤盅（位上）、米其林三星炸豆腐奶（位上）、提供果汁與紅酒席間無限量供應。

與豪宅接待中心結合的台中圓觀，則推出5人桌每桌19,800元＋10％的除夕圍爐宴，10人桌每桌39,800元＋10％，內含滿漢十全慶團圓、米其林雞粥燉花膠（位上）、金沙活波士頓龍蝦佐螺絲捲（每位半隻）、中東六頭鮑扒極品參花菇（位上）、剁椒梅菜龍虎斑、米皇扒長年菜、紅酒炆帶骨牛小排襯烤蔬、澳門傳統花甲蟹鍋、腐竹薏米糖水（位上）、米其林三星炸豆腐奶與經典水果塔，提供果汁與紅酒席間無限量供應。

目前籌備中的台南亞果薈也開始於一周前受理預售圍爐宴，在一樓宴會廳與三樓餐廳小吃區的5人桌每桌19,800元＋10％、10人桌每桌39,800元＋10％，可享無限暢飲的新鮮果汁與白酒佐餐，限量共20桌，其中設有半開放式包廂2間，數量有限售完為止。在菜單規劃上，能品嘗到米其林雞粥燉海螺、中東六頭鮑扒鵝掌、秘製八寶鴨、紅蟳蒸米糕等料理，更設計了西式料理黃金鏟扒美式海鮮總匯，融合東方與西式料理在宴席中接續登場。

每位12,800元＋10％，人數4人即受理預定包廂，亦可享新鮮現榨果汁與義大利嚴選DOCG認證的ANTICO PODERE Del SANT'UFFIZIO Barbera D'Asti聖莊紅酒與義大利DOC認證的ANTICO PODERE Del SANT'UFFIZIO Piemonte Chardonnay聖莊白酒無限暢飲。陳偉強主廚在菜單安排上，特別將頤宮中餐廳的經典料理油淋乳鴿、雞粥燉花膠、古法焗蟹蓋、中東吉品四頭鮑扒鵝掌、燕窩釀鳳翼、炸豆腐奶與百年腐竹薏米糖水設計入包廂中的圍爐年夜飯菜，百分之百將米其林三星餐廳的嚴選菜色原汁原味的傳遞到台南府城來。

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