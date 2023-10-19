搶萬聖節商機 台北喜來登「魔法嘉年華」10／28起搞鬼三天

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搶萬聖節商機，台北喜來登大飯店以奇幻冒險電影《哈利波特》為主題發想，將館內打造為熱鬧的「魔法嘉年華」，10月28日至31日地下一樓比薩屋餐廳將推出蛇和沒有鼻子的男人、暗黑伯爵等魔法調酒，還有精靈伐木人寬麵、詛咒山丘比薩、幻幽鴨香比薩等義式美食，餐廳亦變身「魔法學院」等著賓客來打卡搞怪。一樓十二廚自助餐廳則於10月31日當晚推出一系列萬聖節餐檯甜點與美食，邀請賓客一起變裝狂歡、大啖美食美酒。

此外，客房也推出「Buffet王萬聖YA」 一泊二食優惠，大啖肥美松葉蟹吃到飽、日本生啤酒暢飲、巨無霸火山排骨、岩漿厚鬆餅等，還有萬聖節限定的各式甜點，翌日再享雙人自助早餐，必吃的銷魂滷肉飯、蛋香法式吐司等補充活力，專案價每房7,200＋15.5％元起。10月31日萬聖節當日飯店房客以及指定餐廳用餐賓客皆可獲贈「萬聖南瓜糖果籃」一起變裝同歡萬聖節。

台北喜來登比薩屋餐廳於10月28日起變身「魔法學院」，詭譎的南瓜燈、巨型蜘蛛網、四大學院旗幟以及飛騰的巫師帽，餐廳人員扮成魔法世界裡的巫師們穿梭互動，更設有「魔法世界通緝犯」打卡拍照牆，滿月之夜裡找尋被通緝的麻瓜巫師。經典義式美食不容錯過「精靈伐木人寬麵」手工自製溫體黑豬香腸煸香，麵條裹滿白松露的香氣圍繞唇齒，「詛咒山丘比薩」以羅馬香料豬肉捲慢烤後薄切，搭配羊乳乳酪Pecorino，油嫩香的絕佳好味，以及特色招牌「幻幽鴨香比薩」廣式爐烤鴨肉搭配義式沙拉米，中西混搭兩種不同莫札瑞拉起司，油嫩鴨肉與鹹香沙拉米激發全新風味。

比薩屋學院教授並將推出三款萬聖節限定調酒，「東方符咒學」以琴酒混合香甜蘋果、百香果，口感清爽帶點草本花香，以符紙為裝飾、沉浸古老東方文化魅力。「蛇和沒有鼻子的男人」以白蘭地為基底，結合哈密瓜以及草本，杯中載浮載沉的無臉男巧克力，偏酸果調詭譎成熟。「暗黑伯爵」則是以琴酒、紅酒為基底，加入香甜水蜜桃、玫瑰以及洛神花，花香四溢是黑夜裡最神秘的癮誘，每杯420元起。

十二廚自助餐廳則在萬聖節當晚提供上百種豐盛美食，更將餐檯佈置上南瓜裝飾、蜘蛛絲增添歡慶氛圍，鮮甜肥嫩松葉蟹、現切美國肋眼牛排，還有濃郁奶香鮭魚義大利麵，各種美食誘人味蕾。餐檯甜點更將妝點上神秘的巫師帽、蝙蝠、幽靈以及恐怖眼珠等限定造型，不論是生巧克力塔、核桃布朗尼、草莓奶油抹茶蛋糕、奶黃生乳捲等都將擄獲全家人的心。午餐每位1,390元、下午茶每位890元、晚餐每位1,490元起。

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