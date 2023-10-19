台達助力工商業迎戰碳焦慮

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隨著歐盟碳邊境稅試行、RE100等國際倡議影響力擴大，全球產業開始產生碳焦慮並積極佈局綠色轉型以提升競爭力。全球電源與能源管理領導廠商台達昨（18）日於Energy Taiwan 2023台灣國際智慧能源週展會中，以能源永續AlwaysOn為概念，展示運維期可長達十年、甚至二十年的台達DeltaGrid®低碳解決方案，助力工商業迎戰碳焦慮 。

此次台達針對企業人力不足以精確執行碳盤查的困境，展示DeltaGrid® CEM碳排管理系統，助力企業產出符合ISO國際規範的組織型碳盤查、產品碳足跡報表；至於常見的業界導入能源基礎設施後，卻面臨國外原廠支援不足的狀況，台達則推出365天不中斷的原廠在地運維服務，確保客戶的系統營運效益。

台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，基於「環保 節能 愛地球」的經營理念及長期耕耘的電力電子核心技術，台達全球據點長期以來持續導入多種節能方案，並增加再生電力使用比例。2010至2022年間，台達整體生產廠區已減少約27.6萬噸的碳排量，高效節能的產品與方案從2011至2022年亦為全球客戶減少約2,105萬噸的碳排量，且台達在2022年達到全球再生電力使用比率63%的里程碑。此次展出的能源基礎設施產品，已導入台達全球廠辦運行，成效斐然。台達秉持社會共好與能源永續的理念，提供有志投入能源轉型的公部門與民間企業「有效、安全、長期運維」的解方，為台灣能源轉型的穩步前行提供穩固動力。

本次台達展位共分為低碳廠辦、低碳交通、低碳電網、原廠零時差運維等四大區域，針對企業減碳焦慮、車輛電動化趨勢、智慧電網穩定運行，以及導入能源基礎設施後的長期運維難題，提供從產品設計到系統規劃安裝，以及365天原廠在地運維服務。DeltaGrid® 能源管理系統整合了太陽能變流器（PV Inverter）、功率調節系統（Power Conditioning System, PCS）、儲能系統(Energy Storage System, ESS)，以及交/直流充電樁……等產品，以AI智慧調控做到最佳化能源使用效率。此外，DeltaGrid® 能源管理系統同時在今年9月領先業界於光儲充應用取得工控系統IEC 62443-3-3資安認證，更可有效協助客戶強化資安韌性。

同時，本次展覽也將展出台達能源基礎設施年度新品，電網級儲能系統Magic Cube，以10呎貨櫃為基礎，單位容量高達1.4MWh，便於運送、安裝，可依照案場彈性連接擴容串接，達到高能量密度容量，最佳化土地面積配置。此外也展示結合創能、儲能、電動車充能的工商業光儲充解決方案，解決企業綠電不足、發電時段與用電時段難以匹配的難題，最大化綠電使用效益。

展覽期間，台達亦規劃《低碳永續對話》演講，攜手台灣經濟研究院陳彥豪所長、安永聯合會計師事務所林群堯執行副總經理、VicOne王應達產品經理等外部講師，以及台達能源專家，分享台灣淨零碳排法規現況與產業分析、企業碳管理執行要點、電動車充電網路的資安對策，以及台達低碳能源解決方案，助力企業接軌國際趨勢，邁向淨零永續未來。2023 Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週於10月18至20日展出，歡迎前往南港展覽館一館1樓台灣國際淨零永續展參觀，攤位編號J0318。