《基金》高齡住宅趨勢向上 挹注長照REITs走勢

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【時報記者任珮云台北報導】美國經濟硬著陸的尾部風險正在被排除，使先前預期防禦性債券投資者大舉調整策略，造成9月份殖利率快速反彈，以及股、債、REITs等各類資產同步修正之走勢。近一個月REITs雖然隨美股走跌，惟醫療REITs較整體REITs修正狀況可謂相對穩健。由於高齡住宅營利繼續朝正面發展，後市建議關注長照REITs走勢。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，高齡住房產業龍頭上調全年指引，反映高齡住房運營投資組合的淨營業收益預期再次上調。受益於市場租金成長與社會安全生活成本調整(COLA)的成長，其定價能力也保持強勁，租金成長更達到創紀錄的6.7%，加上支出壓力和緩，推動了營業利潤率的明顯改善。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，分析高齡住房市場當前租金增長確實彌補了通膨的負面影響，加上長期因老年人住房需求增加，疫後入住率也持續改善中，預計租金長線增長將有撐。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊分析，觀察整體高齡住房，由於老年人住房需求仍維持強勁，預計租金增長可望延續；觀察美國經濟面向，通膨緩解且升息已進入末升段，在此背景下對長照REITs相對有利；尤其入住率持續改善，顯示營收獲利基本面有望持續改善。