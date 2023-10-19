美國在安理會「1票否決」以巴停火草案 大陸表態：震驚失望

美國在聯合國安理會美東時間18日否決一項要求以色列與巴勒斯坦哈馬斯暫時停火，以便對迦薩地帶進行人道主義援助的決議草案，中國常駐聯合國代表張軍對安理會未能通過該決議，表示震驚和失望。 這項決議草案由巴西起草，相關表決已被推遲兩次。18日表決中，12個安理會成員投了贊成票，俄羅斯和英國棄權，美國投了否決票，致使決議未獲通過。 張軍在安理會表決後作解釋性發言說，安理會16日晚曾就俄羅斯提出的決議草案表決。俄方草案聚焦以巴衝突人道關切，呼籲立即實現停火、保護平民，得到許多阿拉伯國家的支持和共提。但是一些國家選擇投反對票，理由是願以巴西提出的決議草案為基礎，要求多一點時間尋求共識。在過去40個小時裡，相關國家對巴方草案既沒有發表意見，也沒有表示反對，這讓大家期待安理會能夠順利通過決議，但最終表決結果讓人難以置信。 張軍提醒，加薩地面形勢迅速惡化，17日發生的空襲醫院事件導致數百平民死亡。中方強烈譴責空襲醫院的行為，敦促以色列切實履行國際人道法義務。張軍表示，中方呼籲立即停火，保護平民，避免更大人道災害。安理會需要迅速採取有力行動。 張軍說，中方認為，巴西的決議草案還有可以改進的地方，應發出強有力訊號，要求實現停火，保護平民，避免人道災難，為此中方提出了改進案文的建議，並支持俄羅斯提出的修正案。中方對修正案沒有通過感到十分遺憾。盡管如此，考慮到加薩地面形勢在迅速惡化，17日發生的空襲醫院事件導致數百平民死亡，安理會需要迅速採取有力行動。巴西提出的決議草案總體上反映了國際社會的普遍呼聲，代表了安理會推動實現停火的起始步驟，也可能是當前情況下安理會唯一可能達成一致的案文。相關國家口頭上強調安理會應該採取正確的行動，但這些國家的投票立場讓人懷疑其根本不希望安理會採取任何行動，不希望真正解決問題。 張軍說，無論如何，安理會不能止步不前。目前迦薩局勢正在升級，更多的平民正在付出生命、遭受苦難。安理會要傾聽廣大阿拉伯國家和巴勒斯坦人民的正義呼聲，在停火止戰、保護平民、避免更大人道災難方面切實履行責任、發揮作用。 同日，張軍在安理會緊急審議巴以局勢時進行發言。他說，當前形勢下，保護平民安全、開展人道救援、防止人道災難刻不容緩。呼籲以色列解除對迦薩的全面封鎖，撤銷緊急疏散命令，停止對拉法過境點周邊的空襲。歡迎國際社會圍繞開闢人道走廊作出的努力，期待有關溝通和安排儘快取得實質進展。讚賞埃及等地區國家發揮的重要作用。 張軍補充說，過去幾天局勢的發展充分表明，必須把立即實現全面停火作為壓倒一切的優先目標。只要戰爭仍在繼續，就難免出現更多違反國際人道法的情況。如果沒有全面停火，再多的人道援助也都是杯水車薪。放任迦薩當前的戰事延宕下去，最終結局不會是任何一方的軍事完勝，很可能是一場吞噬整個地區的浩劫，很可能徹底葬送「兩國方案」前景，讓巴勒斯坦人民和以色列人民陷入仇恨與對抗的惡性循環。 張軍認為，安理會承擔著維護國際和平與安全的首要責任。面對持續蔓延的衝突和日益迫近的人道災難，安理會沒有保持沉默的理由，沒有繼續拖延的藉口。中方不同意所謂安理會行動將干擾正在開展的外交努力的說法。雖然俄羅斯、巴西分別提出的決議草案未獲通過，安理會絕不能因此止步。 張軍表示，中方期待所有安理會成員正視《憲章》賦予的職責，回應巴以民眾和國際社會期待，團結向前、凝聚共識，就當前危機局勢作出有約束力的決定，確保經得起歷史和良知的檢驗。中方將繼續同國際社會一道，為停火止戰、保護平民、避免更大人道災難和實現巴勒斯坦問題全面公正持久解決發揮建設性作用。