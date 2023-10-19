《商情》大豆觸三周高價；BDI連4紅；原油漲近2周新高；期金漲逾1%

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時報-商情早報

1.中東危機加劇，周三紐約期金漲逾1%。

2.LME：10/18期銅收7972.50美元/公噸，漲2.00美元。

3.NYMEX：11月輕質原油漲1.66美元，每桶為88.32美元。

4.西德州原油上漲1.69美元，每桶為88.35美元。

5.10/18BDI運費指數為2105.00。

6.SICOM：天然橡膠11月期貨RSS3上漲0.90美分。

7.NYCE：12月棉花漲1.01美分，每磅為84.24美分。

8.CBOT：12月黃豆粉漲14.00美元，每公噸為413.80美元。

9.10/18TRJ-CRB上漲2.75，為285.83。

10.10/18 SGX 62%鐵礦石報每公噸118.35美元，跌0.86美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-中東危機加劇，周三紐約期金漲逾1%；因中東衝突不斷升級，投資者紛紛湧入購買避險黃金，令黃金創逾兩個月高位，另外，美國聯準會(Fed)主席鮑爾將於周四發表演說，市場聚焦他是否會因最近通膨情勢，是否進一步升息，都將影響金價漲勢；周三(10/18)收盤報價，12月黃金漲32.60美元，報每盎司1968.30美元；12月白銀漲0.08美元；1月白金跌11.90美元；12月鈀金跌12.70美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-中國數據優於預期，期銅小漲；因中國第三季度國內生產總值(GDP)增長4.9%，優於原本外界分析師預期，看似好轉的經濟數據，致倫敦(LME)銅價上揚，但由於美元指數持續上漲，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，則抵銷了銅價漲幅。終場周三指標期銅上漲2美元；期錫上漲178美元；期鎳上漲62美元；期鋅上漲15.5美元；期鋁上漲5美元；期鉛上漲23.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-供給擔憂提振，周三國際油價漲近2周新高，因美國原油庫存減少450萬桶，降幅大於預期，且在伊朗因加沙衝突呼籲對以色列實施石油禁運後，中東局勢緊張，市場擔憂全球供應，其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨漲1.66美元，報88.32美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨漲1.6美元，報91.5美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-需求強勁，周三BDI指數連4紅；儘管巴西和西澳大利亞的鐵礦石出口疲軟，但運往歐洲的煤炭運輸量增加，提振了海岬型船運價。此外，中國連續假期結束後太平洋地區的貨運需求激增，亦為巴拿馬型船市場帶來支撐，終場波羅的海乾散貨BDI指數連續4個交易日收紅；其中最新報價BDI指數上漲47點，收2105點，漲幅2.3%；BCI指數上漲90點，收3749點，漲幅2.5%；BPI指數上漲54點，收作1619點，漲幅3.5%；BSI指數上漲8點，收作1285點，漲幅0.6%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-油價支撐，周三大阪期膠漲逾17個月高價；因加薩一家醫院爆炸造成數百人死亡，令中東緊張局勢升級、油價飆升，引發投資人對該地區石油供應可能中斷的擔憂，因天然橡膠通常受石油價格影響，促使製造商放棄從石油中提取合成橡膠，進而提振天然橡膠市場，致終場大阪期膠漲逾17個月以來高價；其中大阪交易所OSE橡膠3月期貨漲1.2%，報每公斤268.5日圓；新加坡交易所SICOM橡膠11月期貨跌0.5%，報每公斤148.80美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨跌0.7%，收於每噸14665元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨多收揚，其中小麥期價上漲，因連兩日下跌後，出現逢低買盤進場，玉米期價也跟隨上漲，由於市場預測，小麥主要生產國印度恐供應緊張，因此推動小麥期價上揚，大豆期價盤中觸及三周高點，進一步提振玉米和小麥期市，據了解美國內需市場需求強勁繼續支撐價格，終場12月小麥漲9.75美分，12月玉米漲3美分，11月大豆漲14.25美分，12月黃豆油跌0.49美分，10月黃豆粉漲14美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-供應擔憂，周三ICE棉花期貨漲逾1%；因美棉主要種植區產量下降，引發供應擔憂，令美棉止跌反彈，加上外圍市場利多，推助期棉價格上揚；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉漲1.21%，報每磅84.24美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算跌1.55%，收報每公噸16545元人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-鋼鐵產量下降，新交所鐵礦石跌逾0.7%；因鋼鐵產量低於預期，最大消費國中國9月粗鋼產量季減5%，以及曠日持久的房地產危機持續，引發了投資者對該國需求前景的擔憂，致新交所62%鐵礦石期貨價格下跌。終場周三新加坡交易所62%鐵礦石近月跌0.72%，報每噸118.35美元；大連期交所9月交割鐵礦石持平，報每噸746人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)