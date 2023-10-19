普習會指台灣領土不可分割 外交部嚴正駁斥

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俄羅斯總統普丁與中國共產黨威權政府領導人習近平於18日在北京會晤時表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，俄方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國維護國家主權和領土完整」。 外交部19日嚴正駁斥，指是荒謬不實言論，並對中國共產黨威權政府一再貶損我國主權，以及俄羅斯扈從中國共產黨威權政府立場，表達嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權未曾一天對台灣擁有治權。台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權與法治的現代民主國家，中國共產黨專制政府則是多年來不斷迫害人權，恣意擴張，霸凌鄰國。中國共產黨政權任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部強調，唯有台灣人民經由民主選舉選出的政府才能代表台灣，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，已是國際社會長期公認的現狀。中國共產黨威權政府應認清並尊重這個現狀與事實。中俄威權擴張主義合流，威脅民主、自由、法治、人權等基本價值，並對國際安全與和平穩定及以規則為基礎的國際秩序造成嚴重危害。

外交部說， 台灣是守護民主陣營的前線，台灣人民與政府將團結一致，共同防禦共產中國對台灣的文攻武嚇，同時加強與民主陣營國家協同合作，遏制威權擴張，以守護台海和平與安全，並維護印太地區的自由開放，以及全球的穩定與繁榮。