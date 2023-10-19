助伊朗製造飛彈無人機 美制裁中國香港公司及個人

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美國財政部今天宣布對伊朗、香港、中國和委內瑞拉相關公司與個人實施新制裁，理由是支援伊朗的彈道飛彈和無人機計畫。

路透社報導，美國財政部聲明指出，這波受制裁的實體和個人曾支援伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC）和伊朗國防部生產並擴散飛彈和無人機，包括11名個人、8家公司和1艘船隻。

美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長尼爾森（Brian Nelson）說：「伊朗不顧後果地選擇繼續擴散破壞性無人機和其他武器，導致世界各地眾多衝突持續拖延。」

財政部表示，制裁名單包括生產抗干擾導引系統的伊朗公司Fanavaran Sanat Ertebatat Co.及其兩名董事。

另外，伊斯蘭革命衛隊旗下企業Saberin Kish Company引進關於合法攔截和技術設備的維修組件；伊朗代理商阿里雷扎．馬廷基亞（Alireza Matinkia）協助將日本和美國產製的軍民兩用電子零件從香港運往伊朗。

財政部表示，中國的林敬鶴（Lin Jinghe，音譯）「運用他在香港的南溪穀科技有限公司（Nanxigu Technology Co., Limited）為伊朗代理商阿里雷扎．馬廷基亞採購了日本、瑞士、台灣和英國的軍民兩用循環器、放大器、電感器和其他電子元件」。

總部位於香港的大立射頻技術有限公司（Dali RF Technology Co. Limited）被指接受與林敬鶴採購案有關的轉帳匯款。

美國制裁也波及對委內瑞拉的無人飛行載具出口。財政部以協助向卡拉卡斯當局供應無人機與其他武器為由，制裁伊朗國防部長阿什蒂亞尼（Mohammad-Reza Ashtiani）和伊朗駐卡拉卡斯武官雷哈尼（Jaber Reihani）。