聚焦淨零轉型 2023臺馬產業鏈結高峰論壇臺北登場

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中華民國全國工業總會（CNFI）與馬來西亞製造廠商聯合會（FMM）為持續擴展合作深度，於10月18日假臺北國際會議中心舉辦闊別三年的實體會議「2023年臺馬產業鏈結高峰論壇」，共計來自臺灣及馬來西亞的產、官、學、研約170人參與盛會。

大會由我方全國工業總會林明儒副理事長、馬來西亞製造廠商聯合會李祖國副會長、經濟部產業發展署陳佩利副署長、馬來西亞友誼及貿易中心艾思妮花代表等四位貴賓致詞，期許臺馬雙方在產業交流及實質合作上，能夠更具體緊密的合作共創商機。

本次主論壇聚焦在全球關注的淨零減碳議題上，由工研院綠能所潘子欽博士就「台灣能源轉型政策與淨零策略」進行簡報說明；馬來西亞聯合國永續發展網亞洲總部副總裁胡永泰博士分享「解析東協地區實踐淨零減碳的成本效益與途徑」；產業分組則延續紡織、食品醫藥化妝品及智慧城市等3個產業分論壇，就臺馬雙方個別產業發展進行實質交流及商機媒合活動。

經濟部產業發展署陳佩利副署長表示，馬來西亞近年推動旅遊、電子與電機（E&E）、全球服務、航太、創意產業、清真產業與生質能產業發展。隨著疫情過後，所有產業都加速復甦，也因美中貿易爭端促使臺商供應鏈分流，使臺灣與馬來西亞的合作交流更加密切。

今（2023）年在經濟部產業發展署指導下，促成3項合作意向書（MOU）的簽署，包括食品醫藥化妝品產業以「馬來西亞細胞治療協會」與「臺灣的再生醫學公司」簽訂再生醫療技術合作MOU，期待藉「馬來西亞細胞治療協會」與當地鏈結，推動我國生醫醫療產品與技術於馬來西亞市場發展；智慧城市產業就臺馬雙方針對智慧農業數位環控、AI智能環控與食品安全數位化平台解決方案合作；紡織產業在智慧型及電子用紡織品，建立與馬來西亞產業供應鏈合作關係，擴大台灣製紡織品進入馬來西亞及東協市場。

臺馬產業鏈結高峰論壇為深化鏈結臺馬產業合作的重要平台，秉持產業主導、政府支持之原則，將攜手合作迎接疫後全球創新經濟的新商機。