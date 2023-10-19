BDI指數漲散裝航運股價揚帆 法人曝最佳買點時機

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波羅的海乾散裝綜合指數BDI最新報價上漲至2,105點，主要由海岬型船日租金上漲2.44%至31,089美元所帶動，第四季進入傳統旺季，預估業績有機會是全年最好一季，受此激勵，今（19）日散裝族群早盤股價勁揚，包括新興（2605）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）、中航（2612）股價同步大漲。

法人表示，海岬型現貨運價大幅上漲有利第四季獲利表現，受惠者以裕民、新興、中航為主，但考量明年第一季運價面臨較大回檔風險，建議待運價落底後再尋逢低布局買點。

BDI於18日最新報價，續漲47點至2,105點，包含海岬型船在內，各型散裝船運價全面走揚，巴拿馬型船日租上漲481美元至14,568美元，超輕便型船日租上漲92美元至14,139美元，輕便型小漲12美元至12,436美元。

群益投顧表示，BCI指數近期上漲主要是受惠於東澳煤炭以及西非鋁土礦出口至中國的需求增溫，導致短期內市場供需吃緊，進而推升運價走高，由於航商日營運成本約1.5~1.7萬美元／日，海岬型現貨運價大幅上漲有利第四季獲利表現。

從中長期來看，由於散裝市場新船訂單持續處於歷史低檔，船舶運力供給增速將低位運行；另環保法規趨嚴加上船齡逐年增長，未來拆船量有望回升。整體而言，市場拆船量、新船下水量一增一減之下，散裝市場淨增運力將呈下滑，倘若未來中國市場需求復甦，海岬型船舶運價將具有較大的向上彈性空間。

不過，群益投顧認為，明年第一季將進入巴西雨季及下游需求淡季，預期運價將再度面臨大幅回落壓力，考量明年首季運價面臨較大回檔風險，建議待運價落底後再尋逢低布局買點。