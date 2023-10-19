企業對抗隱性通膨 國家企業廣場受矚目

這個10月大台北商用不動產市場話題不斷，台北車站前台北雙子星第一排的「基泰忠孝」與土城「中工AI智慧園區」雙雙傳出「超狂交易」，近日「基泰忠孝」大樓全棟125億，由單一買家整棟打包買下，創今年商用不動產最大宗交易案，三樓以上辦公室每坪拆算單價近150萬元！無獨有偶，本來就扎根土城的鴻海集團，也公告由子公司新加坡商鴻運科技名義，斥資75.49億搶下土城「中工AI智慧園區」頭香，購入1萬2747.12坪廠房和300個車位。

甲山林董事長祝文宇認為，不動產是經濟學101課，Supply and Demand（供給跟需求），台北市未來五年多少Office space（辦公空間），跟Vacant（閒置），還有多少的Demand（需求）要進來，這很具體It’s a Science（它就是一門科學），據統計，大安、中山、松山和信義加起來就將近有25棟正在進行都更中，指標案至少16件，大約30萬坪樓地板面積要在未來3-5年內釋出，「空置率上升，但租金也持續走強」是大趨勢，最先去化、最搶手的一定是稀有性的產品，放眼台北25棟將釋出的商辦供給量，你會發現9成5以上都只能用租的，不到5%可以買賣，「國家企業廣場」就在這極其稀有的5%裡面，會不會創造「基泰忠孝」、「中工AI智慧園區」這樣的超狂交易，甲山林集團董事長祝文宇認為「很有可能」！

面對溫水煮青蛙的物價通膨上漲壓力，企業主提前因應未來薪資人力、油電成本上揚與全球航運價格調漲各種「企業成本隱性通膨」的壓力，過去企業主習慣買豪宅，但在《平均地權條例》7月上路「管住不管商」的情勢下，資金大舉轉向商辦市場，對抗隱性通膨，同時坐收過去法人買豪宅的節稅效應。

甲山林集團總經理張境在分析，（1）現在企業資金買商辦一樣可以擁有八成銀貸2%多利率優勢，不受豪宅限貸令最高只能貸4成的影響，能坐收市中心不動產槓桿投資置產的效應。（2）當前台商回流、國際資金湧入，商辦需求比豪宅旺盛，創價力、轉手的市場成接力、可出租可自用的靈活性，都優於住宅。（3）法人名義買商辦，貸款利息，持有期間的管銷、折舊、修繕、裝潢費用、管理費等相關營業費用及成本，都可以作為公司營利支出必要費用，可經由會計師處理，在當年度實報實銷抵營所稅，對於個人資產調度也非常靈活。（4）法人贈與可免贈與稅，以股權分配出售，亦無高額土增稅問題，更不受住宅市場沸沸揚揚的囤房稅影響。（5）若為公司自用，可抵未分配盈餘稅，此外，根據《產業創新條例》23-3條，在保留盈餘年度的後3年內，用於實質投資的支出，可以列為當年度未分配盈餘的減除項目，免加徵5％營所稅。

看準北市頂辦總部長年空窗的機會，加上台商回流帶動企業總部汰換、升級潮，與疫情後經濟復甦拉升商辦市場強大需求，台灣將迎接五到十年的產業黃金年代。今年打前鋒的「國家企業廣場」，直接攻頂，插旗市中心台北華爾街推出預售A辦，在復興北路、長安東路二段口456.47坪角地上，蓋出26層黃金流線建築美學商辦地標。