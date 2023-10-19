《基金》金融債ETF正夯 00933B掛牌三大特色

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【時報記者任珮云台北報導】國泰10Y+金融債ETF(00933B)今天掛牌交易，該基金是台灣市場首檔兼具月月配和收益平準金兩大機制的債券ETF，適合偏好累積資產小資族和退休族群。

00933B的三大特色：

一、月月配好入手，債券買賣相較於股票的門檻較高，一般投資人較難參與，投資人現在可透過ETF直接參與美元公司債券市場，ETF投資方便又買賣容易，基金投資組合透明且容易掌握，00933B發行價只要15元的策略奏效，以最便宜的公司債姿態搶市，大幅降低投資門檻，再加上是台灣市場上首檔兼具月月配和收益平準金兩大機制的債券ETF，讓投資人大讚CP值爆高，想要每月幫自己加薪的，00933B必須存起來！

二、投資標的為成熟國家和投資等級債。截至10/16，00933B追蹤的彭博10年以上美元金融債券指數，指數配置為100%的成熟國家和投資等級債，到期殖利率高達近6.5%，指數交易價格為80.3元，相較近十年的歷史高點139.6，折價幅度逾4成，未來若利率走勢反轉，大有機會再賺取資本利得，投資人已打好「先領息，再坐等資本利得」的如意算盤，這也是今年一般投資人瘋湧入債市的重要原因。

三、比較金融債、長天期美債及投資等級債，金融債的長期績效表現最為亮眼。以彭博10年以上美元金融債券指數為例，指數自成立以來表現穩健，報酬高達123.5%，長期累積報酬勝過其他主要債券指數，包括投資等級債的92.2%及長天期美債的71.3%(2006/7/31至2023/10/16)。從長期來看，近15年間(2008/10/16~2023/10/16)，投資級金融債殖利率平均有近5.08%，也優於台灣金融股的3.35%與全球金融股的3.21%，存金融股還真的不如存金融債。