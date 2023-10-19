《國際金融》ASML重挫 拖累歐股收跌1.05%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】受到晶片設備商和英國製藥廠AZ(AstraZeneca)下跌的拖累，歐股周三收低；此外中東衝突的擴大，也進一步抑制市場人氣。

周三泛歐Stoxx 600指數收盤下跌4.74點或1.05%，為445.02點，指數來到近一周新低。

加薩地區一家醫院遭到攻擊，數百名巴勒斯坦人喪生，引起衝突擴大的擔憂。

晶片製造設備商艾司摩爾(ASML)大跌3.4%，報553.2歐元；其它設備商例如愛思強(Aixtron)和貝思半導體也跟進，分別下跌0.8%和4.5%，並拖累了歐洲科技股下跌2.2%。

道富環球市場的多重資產策略師Anthi Tsouvali表示：「令人失望的半導體業績成為重要最新消息的主要部分，因為半導體對歐洲而言，是一個巨大和重要的產業」。

中東戰爭帶來的不確定性加劇、喜憂參半的企業財報、加上美國經濟數據優於預期，導致債券殖利率飆升，都讓歐洲股市在本周承壓。

歐洲Stoxx波動指數周三也創下自三月以來最高盤中水準。

AZ暴跌5.8%；此前一份摘錄的資料顯示，在晚期試驗中，AZ的實驗性精準藥物在肺癌患者的使用結果，讓一些分析師失望。

由於中東供應的風險增加，油價上漲，推進能源股上漲0.3%，成為少數上漲的板塊。

受到鋼鐵公司ArcelorMittal下跌3.9%的拖累，礦業股跌2.7%；由於需求下滑，此前美國銀行將該公司評級下調為「中立」。

瑞士工業工程大廠ABB大跌6.5%，拉低了工業股下跌2.0%；稍早該ABB壓低了對第四季的財測。

愛迪達則上漲3.2%；此前該德國運動用品公司上調營收預測，並削減了2023年虧損預期。