七期新坪種「遠雄琉蘊」搭4大利多走紅

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台中七期豪宅聚落「寶輝秋紅谷」自去年揭露39樓高樓層「毛胚屋」，實打實賣出單價92萬元紀錄，今年總價超過2億的毛胚豪宅「宝格」、「聯聚信義」「寶輝一品花園」掛賣，換算單價全數超過9字頭。此外，近三年光在七期最精華的惠國段與惠民段，就有9筆土地成交單價破300萬，由興富發、聯聚、遠雄3大「掃地機器人」大手筆買入，依照目前七期地價態勢以及稀缺情形，中古毛胚已出現9字頭交易，預售屋坐8望9，市場預期去年交易的土地未來推出新案，有機會挑戰三位數，致使今年「置產抗通膨」型買家成為七期房市主力。

今年置產客、二代購屋和高階白領看準與豪宅同樣共享「七期天際線View」的50坪以內產品，積極搶進，不僅能跟富豪當鄰居，在價值上也能坐享當前毛胚豪宅9字頭的帶動效應。新案「遠雄琉蘊」嚴格控制均質純粹的6併格局，推出33~45坪「新坪種」，規劃雲集了所有能夠打動七期客群的豪宅元素，如：高樓層無邊際泳池、宴會廳等公設，插旗市政北七路寶輝和大陸建設品牌街廓，成為秋紅谷、歌劇院綠園道，與市政北七路上台中大遠百、新光三越兩大台灣百貨店王店后，這塊由綠意、藝文、百貨精品三大聚落包圍的「七期黃金三角洲」內唯一小坪數預售案，該案高樓層四房戶型，全數南向鳥瞰歌劇院和城市天際線視野。

台中七期商圈是中台灣商業活動最密集以及含金量最高區域，聚集13棟商辦、2間百貨商場以及2家5星級酒店，未來包括興富發、冠德、豐邑、允將與台中商銀與網銀國際自建總部大樓，至少10宗商辦共計14萬坪樓地板面積將釋出，為七期帶進1.6萬就業人口紅利。另外，位於七期商圈的台中捷運綠線G9-1聯開案，冠德將興建涵蓋商辦、旅館、商場的43層超高複合型態大樓，未來開幕也將為成為大利多。依當前七期兩房租金約3.5-4.5萬水準，已不少置產客看準七期可開發素地稀少，稀缺效應持續發酵下，搶攻抗跌保值性佳、流通性高，搭毛胚豪宅高價趨勢走的「中小坪」案。