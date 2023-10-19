加大防中，美眾議院委員會要求紅杉資本提供在中國科技投資細節

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美國加大對中國科技封堵的措施一波接一波，繼17日宣布補強對中輸出AI晶片範圍禁令後，18日再傳出，美國眾議院委員會要求，長年與中國政商界關係密切的紅杉資本須提供在中國科技圈的投資細節，以防止美國金流與技術持續流往中國境內與解放軍。

英國金融時報（FT）19日報導，美國眾議院中國問題委員會已經要求紅杉資本（Sequoia Capital），提供自身及其前中國子公司自2010年以來，在中國人工智慧（AI）和其他高科技領域的投資細節。

在金融時報獲得的一封致紅杉資本的信函中顯示，該委員會的共和黨領袖蓋拉格（Mike Gallagher）和民主黨領袖克里斯納莫托西（Raja Krishnamoorthi），要求紅杉資本列出對開發人工智慧、機器學習、晶片和量子技術的團體的投資，這些團體或在中國有重要業務。

該信函顯示，美國眾議院議員質疑紅杉資本先前分拆紅杉中國的決定，是否會使部分資本流動免受美國政府的監管審查。他們表示，紅杉中國依靠有限合夥人（其基金的投資者）為交易融資，因此分拆不會阻止美國機構投資者繼續投資紅杉中國。議員又表示，紅杉中國還可能取消紅杉資本為評估旗下公司的投資，而建立的國家安全審查機制。

紅杉資本則表示，將在仔細研究這封信後做出回應。該機構發言人表示，自成立以來，紅杉旗下的每個實體都是獨立的，有獨立的投資團隊，管理自己的基金，並做出獨立的投資決策。

報導稱，由於美方安全專家擔心美國資本流向幫助中國軍隊的團體，紅杉資本受到議員的審查，該公司還因其前子公司紅杉中國的投資而受到批評。