系微成首家NVIDIA GH200 Grace Hopper晶片平台Arm SystemReady SR-SIE認證的獨立BIOS供應商

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系微（6231）今（19）日正式宣布成為第一家率先於NVIDIA GH200 Grace Hopper™ Superchip平台上榮獲Arm SystemReady™ SR-SIE（Security Interface Extension）認證的獨立BIOS供應商（IBV）。

系微表示，作為Arm SystemReady認證計畫合作夥伴及NVIDIA合作夥伴網路（NVIDIA Partner Network, NPN）的成員，系微與Arm及NVIDIA三方密切合作下，共創這項重要的里程碑，以確保推出搭載系微InsydeH2O產品的GH200 Grace Hopper超級晶片平台符合Arm SystemReady認證計畫中SystemReady SR-SIE規範項目所要求的Arm基礎系統架構（Based System Architecture, BSA）標準和伺服器基礎系統架構規範、基礎啟動需求及基礎安全啟動機制。

系微首席技術長Tim Lewis表示：「很高興能率先成為第一家在GH200 Grace Hopper超級晶片平台上獲得SystemReady SR-SIE認證的獨立BIOS供應商（IBV）。」Tim Lewis進一步提及：「這項里程碑代表著我們對Arm和NVIDIA平台的堅定承諾、我們在平台驗證上的專業知識，以及我們的工程團隊們為了提早達成這項目標所付出的努力。」