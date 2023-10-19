前往主要內容
工商時報LOGO

系微成首家NVIDIA GH200 Grace Hopper晶片平台Arm SystemReady SR-SIE認證的獨立BIOS供應商

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

系微（6231）今（19）日正式宣布成為第一家率先於NVIDIA GH200 Grace Hopper™ Superchip平台上榮獲Arm SystemReady™ SR-SIE（Security Interface Extension）認證的獨立BIOS供應商（IBV）。

系微表示，作為Arm SystemReady認證計畫合作夥伴及NVIDIA合作夥伴網路（NVIDIA Partner Network, NPN）的成員，系微與Arm及NVIDIA三方密切合作下，共創這項重要的里程碑，以確保推出搭載系微InsydeH2O產品的GH200 Grace Hopper超級晶片平台符合Arm SystemReady認證計畫中SystemReady SR-SIE規範項目所要求的Arm基礎系統架構（Based System Architecture, BSA）標準和伺服器基礎系統架構規範、基礎啟動需求及基礎安全啟動機制。

系微首席技術長Tim Lewis表示：「很高興能率先成為第一家在GH200 Grace Hopper超級晶片平台上獲得SystemReady SR-SIE認證的獨立BIOS供應商（IBV）。」Tim Lewis進一步提及：「這項里程碑代表著我們對Arm和NVIDIA平台的堅定承諾、我們在平台驗證上的專業知識，以及我們的工程團隊們為了提早達成這項目標所付出的努力。」

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 外資敲進緯創逾5萬張 00878慘成賣超靶心

  2. 跟進八大官股買「本周除息ETF」買超第一名是這檔

  3. 緯創股價跌不停 法人這樣看輝達的影響

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。