Routine Fitness健身房無預警歇業外加勞資爭議 北市開罰了

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台北市大同區健身房「Routine Fitness」6月間無預警歇業，截至目前為止，台北市法務局已受理131件相關消費申訴，經營該健身房的寰邦公司更累積56件勞資爭議案。法務局今發布消費警訊，指出寰邦公司神隱，未說明消費爭議處理方式、未出席調查會議，並規避勞動檢查，北市府已開罰6萬元。

法務局說明，寰邦公司6月20日無預警宣布停業，體育局及消保官旋於當日派員赴營業場所查核，6月30日召開第1次調查會議，要求業者7月5日前說明協助會員取回置物櫃中私人物品途徑，7月10 日則要求提供門市遙控器及開啟鐵捲門，以利消費者及員工取回個人物品。

法務局指出，寰邦公司未說明如何協助會員取回私人物品，亦未出席北市府8月24日召開的第2次調查會議，罔顧消費者權益且規避市府調查，體育局業依《消費者保護法第》裁處3萬元罰鍰。

勞動局則指出，已受理勞資爭議案56件，爭議事由包括雇主未給付非自願離職證明、工資、加班費、預告工資、資遣費等，因寰邦公司未出席勞資調解會，調解不成立。

勞動局表示，經勞工申請歇業事實認定，勞動局已認定寰邦公司自7月24日歇業屬實，輔導該案勞工向勞保局申請工資及資遣費等墊償，並針對違反勞動基準法情事實施勞動檢查，然而寰邦公司規避檢查，已依《勞動基準法》罰鍰3萬元。

台北市法務局消保官提醒消費者，此案已難以透過訴訟外協調機制處理，以刷卡方式購課者，應儘速洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；若以資融分期付款，可向資融公司申請止付未提供服務部分之貸款；以現金方式購課者，可向法院聲請核發支付命令。