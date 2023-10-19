台灣紡織品新趨勢發表會逾900人參加 會場大爆滿

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為協助紡織業者進行研發交流合作及與上下游間的策略聯盟，以利開發新產品，共創商機，由台灣區絲織、絲綢印染公會及產紡協會合辦「台灣紡織品新趨勢發表會（Taiwan Textile Trend）」。絲織公會莊燿銘理事長表示，迄今已辦理24屆，每年蒞臨參加的業界先進、貴賓，非常踴躍，今年報名參加人數逾900人，會場爆滿，部份上下游業者因參與此活動已進行合作開發新產品，有些正商談購用新紗種，有些則嘗試進行特殊的後處理加工，整體而言，對提供一個給紡織上中下游業者新產品展示、發表及相互交流的平台，促進合作的機會，均給予肯定，認為對長期的發展很有助益。今年為增進業者接單機會，特配合「台北紡織展」於南港展覽館辦理，主要活動內容有二部份：

一、 新產品展示與合作交流

計有和友、弘裕、流亞、五綸、佳和、富綢、崴至、泰鋒、豪紳、榮洲、裕興、國紡、美祺、詠祥、六上、群馥、凱聖、雙鍵、威制、美全、吉使達、大正、東昌、億錦、高逸、漢門、漢鴻、福聯、福鈺、儀城、浤鼎、大成、怡凌公司等33家參展廠商於10月17日至19日三天在南港展覽館四樓N1404等展區展示各類機能性及產業用新纖維、新紗種、環保再生及經特殊加工之織物等新產品，並與相關業者進行合作交流。

二、 新產品發表及研討會

由永光化學、台灣富綢、福懋、台灣通用紡織、漢鴻、岳揚、流亞、泰鋒、德春及永道公司等10家聯合發表新產品。於10月18日假台北世貿中心南港展覽館4樓402會議室進行新產品的發表，主題包括「永續染整解決方案-Everzol ERC Solution」、「創新加工新纖維II」、「環多功能新應用纖維」、「擁抱布料數位化 — 開啟全球時尚價值鏈潛能」、「活麗纖維-提升運動表現解決方案暨飛絲瑞卡纖維臨床試驗報告」、「導入AI智慧驗布解決方案」、「染整業雙軸轉型與成功案例分享」、「不含PFAS的防水劑在產業用紡織品的應用討論」、「先綠色機能性纖維材料應用及產品介紹」及「IoT & RAIN RFID 於紡織及成衣業之應用與發展」等，內容極為豐富。

為增進發表廠商與參加業者直接貿易或合作的機會，特廣邀上中下游業者及紡織品出口貿易商參加，藉由該活動促進整體紡織上中下游同業的策略聯盟，協力開發新產品，共創商機。由每年報名參加人數均逾800人可知，此活動對活絡紡織產業、促進互利發展，助益頗大。