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台灣紡織品新趨勢發表會逾900人參加 會場大爆滿

促進整體紡織上中下游同業的策略聯盟，協力開發新產品

  • 工商時報 李水蓮
產紡協會副理事長李貴琪(左起)、產業發展署主任秘書林德生、絲織公會理事長莊燿銘、絲綢印染公會理事長卓欽銘及紡拓會秘書長黃偉基於開幕致詞前合影。圖／李水蓮
產紡協會副理事長李貴琪(左起)、產業發展署主任秘書林德生、絲織公會理事長莊燿銘、絲綢印染公會理事長卓欽銘及紡拓會秘書長黃偉基於開幕致詞前合影。圖／李水蓮

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為協助紡織業者進行研發交流合作及與上下游間的策略聯盟，以利開發新產品，共創商機，由台灣區絲織、絲綢印染公會及產紡協會合辦「台灣紡織品新趨勢發表會（Taiwan Textile Trend）」。絲織公會莊燿銘理事長表示，迄今已辦理24屆，每年蒞臨參加的業界先進、貴賓，非常踴躍，今年報名參加人數逾900人，會場爆滿，部份上下游業者因參與此活動已進行合作開發新產品，有些正商談購用新紗種，有些則嘗試進行特殊的後處理加工，整體而言，對提供一個給紡織上中下游業者新產品展示、發表及相互交流的平台，促進合作的機會，均給予肯定，認為對長期的發展很有助益。今年為增進業者接單機會，特配合「台北紡織展」於南港展覽館辦理，主要活動內容有二部份：

一、 新產品展示與合作交流

計有和友、弘裕、流亞、五綸、佳和、富綢、崴至、泰鋒、豪紳、榮洲、裕興、國紡、美祺、詠祥、六上、群馥、凱聖、雙鍵、威制、美全、吉使達、大正、東昌、億錦、高逸、漢門、漢鴻、福聯、福鈺、儀城、浤鼎、大成、怡凌公司等33家參展廠商於10月17日至19日三天在南港展覽館四樓N1404等展區展示各類機能性及產業用新纖維、新紗種、環保再生及經特殊加工之織物等新產品，並與相關業者進行合作交流。

二、 新產品發表及研討會

由永光化學、台灣富綢、福懋、台灣通用紡織、漢鴻、岳揚、流亞、泰鋒、德春及永道公司等10家聯合發表新產品。於10月18日假台北世貿中心南港展覽館4樓402會議室進行新產品的發表，主題包括「永續染整解決方案-Everzol ERC Solution」、「創新加工新纖維II」、「環多功能新應用纖維」、「擁抱布料數位化 — 開啟全球時尚價值鏈潛能」、「活麗纖維-提升運動表現解決方案暨飛絲瑞卡纖維臨床試驗報告」、「導入AI智慧驗布解決方案」、「染整業雙軸轉型與成功案例分享」、「不含PFAS的防水劑在產業用紡織品的應用討論」、「先綠色機能性纖維材料應用及產品介紹」及「IoT & RAIN RFID 於紡織及成衣業之應用與發展」等，內容極為豐富。

為增進發表廠商與參加業者直接貿易或合作的機會，特廣邀上中下游業者及紡織品出口貿易商參加，藉由該活動促進整體紡織上中下游同業的策略聯盟，協力開發新產品，共創商機。由每年報名參加人數均逾800人可知，此活動對活絡紡織產業、促進互利發展，助益頗大。

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