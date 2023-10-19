10／19盤中熱門焦點股

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今（10/19）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）台郡溢價近30％公開收購宏觀 市場按讚

軟板大廠台郡（6269）18日宣布，將以每股170元、溢價29.28％，公開收購IC設計廠宏觀微電子（6568）近30％股權，以收購價計算，整體收購規模上看15.67億元，若該收購案順利成就，台郡可望成為宏觀第一大股東，不排除進入宏觀董事會，爭取董事席次。

消息面激勵台郡與宏觀今強勢攻堅，尤其宏觀甫開市即跳高漲停板鎖死，報151元，而台郡也開高趨堅，迄上午10：07的市價暫報89.3元，同樣大漲4.32%。

據了解，此為合意收購，宏觀大股東已知悉台郡公開收購計畫，由於宏觀擁有高頻高速、光通訊領域IC技術，可將晶片打在台郡的軟板上，雙方有合作空間；宏觀於2021年改選董事，下一屆董事改選落在2024年，若這項公開收購案順利成就，宏觀不排除提前召開股東臨時會，台郡可望入主。

台郡一旦成功收購宏觀後，持股將遙遙領先董事長兼總經理林坤禧及董事孫德風4.36％及3.81％二大原始股東。

台郡指出，本次公開收購取得宏觀公司普通股股份之目的，主要為提供市場完整模組化的全方位解決方案，以及加速節能減碳，所進行的策略性合作投資，並且藉此展開傳輸技術的整合布局。

本次公開收購期間為2023年10月20日至11月16日止，預定最高收購數量為922.19萬股，約當30％股權，最低收購數量為307.3萬股，約當10％股權，若收購股數達最低收購股數，此公開收購案即為成就，以宏觀十個交易日均價計算，收購價格相當於溢價29.28％，而以收購股數上限計算，此案收購規模最高上看15.67億元。

宏觀為無線射頻晶片領導廠商，專注於Tuner TV通訊晶片、並積極開發高速光通訊晶片，車用領域之無線射頻晶片、高度整合物聯網晶片。產品應用於人工智慧物聯網、光纖通訊、衛星、機上盒、電視接收等。宏觀財報表現亦穩健，去年每股稅後純益達4.05元，過去十年中，EPS介於4.05元至10.56元，股利政策亦穩健。（工商時報 李淑惠、李娟萍、數位編輯）

（2）前三季每股賺4.55元 宜特展笑顏

電子產品驗證服務公司宜特科技（3289）周四開低震盪走高，迄上午10：10的市價暫報85.8 ，勁揚2.02%，表現不錯。

宜特18日公布自結財報，其中前三季每股稅後純益4.55元，年成長12.35％，對於第三季營運降溫，該公司表示，主要因部分委案訂單尚未完工認列營收，及子公司客戶去化庫存較預期緩慢所導致。

宜特表示，第三季營運出現降溫，主要因為來自於國際大廠相關AI長天期的委案訂單，驗證分析時程較長，尚未完工認列營收，以及子公司客戶去庫存化比預期來的慢，訂單有所遞延。

不過宜特今年累計前三季營收28.87億元，仍創下歷史同期新高；累計前三季歸屬於母公司淨利3.41億元，年增10％，累計前三季每股稅後純益為4.55元，年增12.35％。

對於第四季營運展望，宜特在接單及本業營運方面仍維持穩健，但在子公司的客戶庫存去化仍是觀察重點，但若將時間拉長至明年來看，宜特在AI、車用及伺服器領域仍持正向看法，對明年營運展望公司樂觀看待。

宜特先前表示，今年以來雖消費性產品需求較弱，但AI、車用電子、伺服器及先進製程需求明顯增強，宜特預期該四大領域將是公司未來三至五年重要成長動能。（工商時報 張瑞益、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.揚智(3041)：5G轉換頻道帶來機上盒晶片需求，Q4可望迎來轉機，連兩日爆量漲停，站上7個月高。

2.新興(2605)：旺季帶動BDI指數續漲，資金瘋逛湧入，開盤急拉大漲7%。

3.達發(6526)：聯發科小金雞上市首日，中籤人卻賣壓湧現，一度下探400元，蜜月行情失靈。

4.宏觀(6568)：台郡每股170元溢價近30％公開收購，拚第一大股東，激勵亮燈鎖漲停，挺進150元波段高。

5.倉佑(1568)：Q4旺季到+短均揚升，加上外資連2日回補買超助攻，盤初帶量觸及漲停，續寫波段新高35.45元。

6.笙泉(3122)：車用題材助威，遭列注意股沒在怕，買盤點火快攻漲停，重登5日線。

7.迅杰(6243)：業績題材加持，買盤拉抬放量衝頂，站上50元。

8.台積電(2330)：昨夜ADR再跌1.54%，但承接買盤轉趨積極，盤初股價開平走高，觸及季線。

9.豐興(2015)：廢鋼續降200元，股價開盤即丟失5日線。

10.力積電(6770)：今日15時召開線上法說，本月以來法人買多賣少，盤初開低走高暖場。

11.網龍(3083)：「吞食天地2 Online」進軍STEAM平台，助攻Q4營運，盤初股價開低後迅速回穩，力守5日線。

12.聯電(2303)：三大法人持續搶進，8日連買達17萬1344張，加上昨夜ADR逆勢上漲0.82%，盤初股價續向50關挺進。

13.艾姆勒(2241)：前三季營收6.29億元、年增8.91%，全年營收可望重回成長，加上短線股價跌約18%，今早多頭回神，彈升逾2%。

14.台郡(6269)：以每股170元公開買進宏觀股權，市場正面肯定，開高走高返回5日線，一度大漲4%。

15.定穎投控(3715)：基本面有實力，不懼外資投信賣超，盤初大幅上攀3%望向5日線，但空頭不放手，9:30後又翻黑。

亞翔(6139)：無塵室工程訂單撐腰，104元形成短底，多方再度出手，攻漲逾4%。

16.光洋科(1785)：以巴衝突不熄金價再走高，受行情帶動，強勁拉高近2%。

17.南僑(1702)：三年內年度營收要衝300億，技術面有利多方，開高走高漲幅1.5%。

18.星通(3025)：光通訊族群飆悍，早盤放量、一度強漲5%。

19.前鼎(4908)：光通訊+TB5帶動，股價來到96.6元，再挺進16年高。

20.智捷(8176)：華為新機頻傳利多，帶動概念股上漲，股價開低衝高，一度逼近漲停，寫逾3年高。

21.聯發科(2454)：凱基投顧看好後市喊買+小金雞達發上市慶賀，股價反彈2.5%，重返五日線。

22.M31(6643)：9月每股盈餘1.7元，無懼遭列注意股，帶量強彈5%，拚返950元。

23.廣達(2382)：受累美國擴大晶片管制，輝達重挫4%，AI鏈持續震盪洗盤，上演200關保衛戰。

佳龍(9955)：國際金價漲逾1%，激勵早盤一度衝上27.9元，越過8月2日高價27.25元。

24.復盛應用(6670)：Q4出貨量有望轉好，外資連6日小買，早盤止跌站回10日線及月線。

25.美而快(5321)：Q4電商大檔期，外資賣超縮手，今早呈現跌深反彈。

26.合一(4743)：速必一乳膏以新藥、醫材雙軌開拓國際市場，成效將陸續顯現，盤初爆量觸漲停192.5元，飛過季線。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）法人認養 驅動IC矽創、瑞鼎與聯詠抗跌

受惠公營與部分ETF等法人認養，近年配息豐厚的驅動IC廠，包括聯詠（3034）、矽創（8016）與瑞鼎（3592）等，在短期台股向下修正時，表現抗跌韌性或逆勢演出，令人側目。

不過，就成長趨勢觀察，驅動IC受制面板業景氣變數大，成長空間相對看淡，與前兩年的高獲利相比，已不可同日而語。因此，在股價走高而股息殖利率向下修正考量下，逢高宜適度減量經營。

因為參與除息的考量前提，仍是除息後能否順利填息，若果景氣面有疑慮，即便是高配息，也宜保守看待。（工商時報 數位編輯）

（5）健策領軍衝高 雙鴻、奇鋐臉色漸佳

散熱族群今在健策（3653）股開低震盪走高領軍下，使類股回歸基本面考量而吸引法人逢低布局，尤其下半年獲利可望明顯優於上半年的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）兩股，早盤以來也漸呈開低震盪趨堅格局，臉色漸泛紅。

健策第三季營收，係今年以來單季最佳成績，而該股上半年EPS已達7.77元，下半年獲利穩步走高仍可期。

奇鋐今年以來的營收，在元月觸底後，即逐月向上升溫，因此，第三季營收也來到2023年單季最高點，該上半年EPS 6.03元，表現不錯，在第四季營運成長仍審慎樂觀下，波段回歸基本面行情不必過分悲觀。

雙鴻第三季營收同樣來到今年單季新高，展望第四季持續穩定成長仍可期，加上股本迷你，係吸引存族群逢低布局標的。該股上半年EPS達6元水準，就本益比成長空間觀察，逢低波段布局的投資報酬率值得持續追蹤。（工商時報 數位編輯）

（6）特斯拉財報遜預期 概念股走勢不一

電動車大廠Tesla公布上季財報，營收、毛利率、淨利率及獲利均遜於市場預期，Tesla不僅18日股價收低，盤後股價亦下跌逾4%，不過國內Tesla零組件供應商今天盤中股價未受太多影響，端子廠胡連(6279)、線束廠貿聯-KY(3665)盤中股價走高，導線架廠順德(2351)則呈現小跌。

電動車因全球升息緊縮衝擊持續顯現，以及各大品牌廠競爭推出新車款引爆殺價競爭壓力，為維護市佔帶頭殺價的Tesla，財報亦難逃影響，Tesla上季營收233.5億美元，季減6%，年增僅9%，不及市場預期240.6億美元，毛利率為17.9%，低於市場預期的18%和第2季的18.2%，營業淨利率僅剩7.6%，季減2個百分點，低於市場預期的9%。

就生產及交付來看，Tesla第3季汽車產量為43萬488輛，年增18%，第3季交付量為43萬5059輛，年增27%，低於第2季創紀錄的46萬6140輛，為一年以來首次出現較上季下滑，且低於市場預期。

若依業務來區分，汽車業務營收196.25億美元，年增5%；能源生?及儲存業務營收15.59億美元，年增40%；服務及其他營收21.66億美元，年增32%。

在獲利方面，歸屬於普通股股東的淨利為23.18億美元，年減37%，低於市場預期的25.6億美元，每股盈餘為0.66美元，亦低於市場預期的0.74美元。

17日Tesla受到美股重挫拖累，收盤股價下跌4.78%，以242.68美元作收，盤後股價又因財報不佳下跌逾10美元，跌幅逾4%。

貿聯-KY為Tesla線束供應商，受惠於車用線束出貨穩定，且HPC客戶出貨持續放量，今年第3季合併營收為131.16億元，季增0.86%，累計前9月合併營收為387.85億元，年減3.38%。

胡連第3季合併營收為18.78億元，季增19%，為今年單季新高，累計前3季合併營收為50.67億元，年增11.82%，由於毛利率回升，法人預估，胡連第3季獲利有機會較第2季倍數成長，全年營收可望上看70億元，再創歷年新高。（時報資訊 張漢綺）

（7）聯發科金雞達發初登板 掛牌首日就破發

聯發科(2454)金雞達發(6526)今(19)日上市，開盤參考價435.5元，蜜月行情卻不如預期，開低震盪，跌幅一度達5.75%，股價最低觸400元，盤中跌幅收斂至逾2%。達發科技董事長謝清江今表示，看好達發在全球網通基礎建設與高階AI物聯網領域，未來還有很多成長的機會。

達發自興櫃轉上市，上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，競價拍賣開標結果，最低得標價格403.51元，最高得標價格590元，得標加權平均價格434.84元，公開申購則吸引逾20萬名投資人，爭搶3537張承銷，中籤率僅1.75%。

謝清江今(19)日表示，達發目前在藍牙音訊、寬頻固網、衛星導航等三個晶片系列全球市佔位居前三名，將持續研發高價值晶片，布局先進技術，並擴大供應商合作，掌握先進製程。他進一步點出，達發在全球網通基礎建設與高階AI物聯網兩大領域，還有很多成長機會。

達發營運長線樂觀，在有線通訊業務上，隨著全球持續力拚網路基礎建設，對GPON ONU需求增加，達發已切入印度最大寬頻網路營運商，成為2024年成長動能來源。

在無線通訊方面，TWS耳機庫存已降至合理的水位，北美、歐洲潮牌客戶將在明年陸續推出新機。不僅如此，達發更研發低延遲藍芽耳機，可將原本延遲200ms的規格做到10ms，應用於電競耳機可大幅減少有線耳機的不便，並獲得美系電競耳機大廠採用。

達發累計前三季合併營收103.89億元，年減少33.8％，上半年每股純益為2.7元。法人樂觀預估，明年隨著客戶恢復拉貨動能回溫，達發2024年營收成長上看逾1成，全年獲利更有機會逼近一個股本。

另外，日前美國電信商Lumen Technologies也宣布，攜手聯發科、達發以及AXON Networks，推出支援Wi-Fi 7的設備，預計今年底前在特定市場推出，瞄準北美家用固網市場。（時報資訊 王逸芯）

（8）旺季來了 裕民開盤就衝 散裝群起開趴

正當AI砲火四射，散裝航運迎來旺季，成為台股亂世中的桃花源。波羅的海乾散裝綜合指數BDI報價走高，今日散裝航運股勁揚，新興(2605)領頭大漲7%，裕民(2606)秀出半根漲停板，慧洋-KY(2637)、中航(2612)大漲逾2%，四維航(5608)、台航(2617)檔檔優於大盤。

散裝族群的快樂氛圍感染航運股，貨櫃三雄有買單進場，萬海(2615)攻高1%，長榮(2603)、陽明(2609)齊揚。惟以巴衝突牽動油價，航空股受累遭打壓，華航(2610)盤中創低來到19.1元，股價跌深反彈一度翻紅，長榮航(2610)遭外資連4賣93928張，已來到近4個月低點，部分買盤進場承接，盤中平盤震盪。

受美股走跌影響，台股19日開盤延續修正格局，指數力守16400點整數大關，在低接接買盤進駐之下，盤中指數由黑翻紅。

近期原油與天然氣上漲，刺激燃料煤需求，從熱絡的太平航線運輸，擴大到大西洋航線。此外以哈戰爭造成海法港塞港，散裝船似有塞船跡象，波羅的海乾散裝綜合指數BDI於18日最新報價，續漲47點至2105點，主要由海岬型船日租金上漲2.44%至31089美元所帶動，創去年5月來新高，散裝航運迎接今年以來首個旺季。

產業面轉暖，散裝航運股向上突破，今早新興即展現強勁攻勢，裕民、慧洋-KY、中航等獲市場大掃貨。（時報資訊 張嘉倚）

（9）聯發科率IC設計抗跌 4黑馬悍攻頂

美國擴大禁止AI晶片輸陸管制，周三輝達重挫近4%，台股驚魂未定，AI鏈仍忐忑震盪，權值股台積電(2330)法說暖身觸及548元，聯發科(2454)無懼小金雞達發(6526)蜜月失靈，帶領IC設計強勢表態，中低價股揚智(3041)、宏觀(6568)、迅杰(6243)、笙泉(3122)剽悍攻漲停，準千金M31(6643)及千金股創意(3443)、力旺(3529)、信驊(5274)、世芯-KY(3661)聯袂表態力挺。

聯發科(2454)金雞達發(6526)今以每股435.5元上市，無奈中籤人急脫手，早盤一度下探400元，盤中跌幅收斂至逾2%。達發科技董事長謝清江出面信心喊話，看好達發在全球網通基礎建設與高階AI物聯網領域，未來還有很多成長的機會。

IC設計龍頭股聯發科(2454)在庫存去化與AI助攻下，日前獲外資首喊目標價上千元，展現對其後市高度信心。法人估計在智慧型手機庫存回補需求持續強勁推動下，第四季營收向上可期，凱基投顧給予「買進」評等，小金雞達發上市掉漆及外資翻空賣超均淡定以對，在買盤力挺下強彈近3%，重登5日線高檔區。

美國擴大半導體先進技術出口禁令，包括大陸、沙烏地阿拉伯等AI進口大國都遭到限制，市場憂心台系ASIC業者遭波及。法人認為世芯-KY出貨英特爾之5nm Habana Gaudi 3恐受影響，創意大陸之AI專案已收足全額預付款，Turnkey專案將持續進行，部分IP業者則強調，初判對營運影響甚微，概念股今日多獲買盤力挺，世芯-KY、M31(6643)聯袂反彈逾半根停板，創意(3443)、力旺(3529)等緊跟在後。

宏觀(6568)獲軟板大廠台郡(6269)擬以每股170元、溢價29.28％公開收購，若順利成就，台郡可望成為第一大股東，不排除進入董事會爭取董事席次，今日在利多消息助威下跳空鎖漲停，委買張數高掛逾9萬張排隊，成交量卻僅300多張，惜售意味濃厚。

上半年每股淨損2.09元的揚智(3041)走過營運谷底，加上5G轉換頻道帶來機上盒晶片需求，第四季可望迎來轉機，點火連兩日爆量漲停，今日成交量衝至近3萬張，站上7個月高。

MCU概念的迅杰(6243)、笙泉(3122)同獲買盤青睞聯袂攻漲停，迅杰(6243)突破均線糾結區挺進50元，笙泉連兩日續強重登5日線。

分析師表示，國際地緣政治風險升高，台股難置身事外，日K連4黑下，市場靜待下午登場的台積電法說重頭戲，庫存循環、資本支出、先進製程與封裝、營運展望等為市場關注重點，總統大選也進入倒數階段，根據歷史經驗，選前90天上漲機率57％、平均漲幅5.08％，後市仍可期待。(時報資訊 龍彩霖)

（10）生技股來電了 合一、中天等逆勢鎖漲停

以巴衝突、國際油價攀高等不確定因素干擾，台股賣壓重陷入狹盤整理。生醫個股相對不會受到戰事等利空衝擊，今日合一(4743)、中天(4128)、基亞(3176)、合世(1781)聯袂鎖在漲停板，帶動多頭人氣，股王保瑞(6472)漲幅也超過5%，上櫃生醫指數強漲3%以上，成為盤面的熱門焦點，上市生醫指數漲幅也超過1.5%。

合一速必一乳膏(Fespixon cream)陸續拿台、星、馬的藥證，大陸藥證註冊申請案已補足文件，正等待審批的結果，處於等待中的關鍵期。今日股會開高後一路狂飆，衝上漲停板192.5元，同集團的中天(4128)也鎖在漲停板52.6元，鑽石投資(6901)則大漲逾7%。

生醫高價股今日見多頭點火，股王保瑞漲幅在5.58%以上、大樹(6469)、軒郁(6703)也紛紛揚升。保瑞前3季營收已超越去年一整年的合併營收總額，再度改寫歷史新高，法人樂觀看待今年營運表現，由於無論是加拿大廠、眼藥、大分子等今年下半年起至明年效益都會看見，CDMO還有10多個客戶等簽約，明年展望仍樂觀。（時報資訊 郭鴻慧）

（11）外資讚信驊前景優於預期 升目標價至2,600元

美系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告，認為非AI伺服器市場已觸底，信驊前景優於預期，故將信驊目標價由2300元調升到2600元、評等維持中立。

美系外資表示，自6月起就持續關注AI雲端供應鏈，且該領域在7月變得更加積極，但考量8月嗅到非AI復甦的跡象，故儘管到2024年AI相關支出會持續蠶食非AI領域，但因AI基期仍低，也顯示出非AI在2024年會一定程度在復甦。

美系外資表示，AI雲端半成品在過去一個月變得更加複雜，不確定性比市場預期來的高。儘管大多數客戶都假設會一路增長到2024年，最積極的又屬美系客戶，只是過去1~2個月內尚未看到人工智慧最終需求發生重大變化然而，從一個月前開始開始看到雲端供應鏈中的「供應不穩定」，但仍無法找出問題背後的原因，尤其是CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)持續提升。

美系外資表示，預計來自雲端的出貨量在第三季和第四季僅以低個位數的速度回升，恢復非常溫和。然而，信驊第三季營收計增加17%，表現優於預期推估主要來自美國主要市場客戶，相信這種態勢會在10月持續下去，這顯示信驊第四季營收可能再次出現兩位數季度成長，這顯示BMC(遠端控制晶片)現在的庫存確實很低。

美系外資最後指出，預估非AI伺服器市場已觸底，且復甦在望，有鑑於信驊前景優於預期，故將信驊目標價由2300元調升到2600元、評等維持中立。(時報資訊 王逸芯)