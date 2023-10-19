頂辦超量供給兩因素「只漲難跌」 商務配套將成企業主抉擇關鍵

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台北市頂級商辦未來5年內將進入超量供給，儘管供大於求，卻受限工料雙漲，以及符合ESG條件等因素，頂辦價格只漲難跌，議價幅度有限，企業主將把商務配套列為選擇企業總部的考量，包括硬體設施如國際級會議中心，軟體服務如團購綠電憑證等。鼎越開發執行副總張嘉文直言，只要能減輕企業業務負擔，並提高同仁高工作效率的產品，就能從市場脫穎而出。

商務配套將成為企業主衡量頂辦是否值得投資購買的重要因素，張嘉文表示，未來五年台北市至少有17筆頂級商辦完工，屆時商辦將面臨供大於求的考驗，企業主雖有更多的選擇，但在地段稀缺、工料雙漲，以及接軌國際ESG認證讓營建裝修成本大增等因素下，頂辦價格節節攀升，議價率有限，目前市場上的頂辦預售案，大直每坪開價150萬元、市中心每坪則至少180～200萬元起跳。

另外，頂級商辦的價值，除了符合ESG外，更來自於園區的商務配套的加值服務，張嘉文指出，頂辦的商務配套又能細分為設施、管理及服務。在硬體設施上，若引進銀行金融專區、主題餐廳提供便捷服務；辦公室則為無柱大空間，幫助企業主爭取更大面積，發揮最高坪效；還有多功能國際級會議會展中心，結合智慧園區服務，讓企業打破場域限制，無論是跨國會議或遠距的產品發表會無遠弗屆，加快決策及行銷速度，運作更具競爭力。

在管理及服務方面，頂辦也從傳統的保全、清潔、機電維護、收發接待等，升級成資產管理服務，比如最熱門的綠色租賃、統一購買綠電，甚至協助園區企業制定減碳策略，張嘉文說，解決企業痛點，才能提升資產價值。京華廣場提早佈局，規劃強大的商業配套機能，不只銀行金融專區、主題餐廳，以一站式服務提供進駐企業及同仁基本需求，還有近3千坪多功能多媒體國際會議中心，其中最大一間巨幕廳可容納近500人，滿足園區進駐企業及各行各業會議會展需求。

管理及服務上，京華廣場自組科技化物業，以AIoT全場域監控進行安全管理、統一購買綠電服務，以及能源管理，包括結合5G和AIoT技術，紀錄用戶的能耗及碳排量、進行數據分析管理，並採用智慧水錶、電錶，發現異常時即刻通知進駐企業，全方位替企業節省碳排相關費用。威京國際行銷專案經理陳大中說，京華廣場是北市核心少數擁有超過萬坪ESG商辦面積，可為電子科技、傳產等企業門面加分，同時是大信義計劃區唯一可購置的ESG商辦，成為企業旗艦總部無可替代的首選。