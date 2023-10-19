境外債務寬限期已過 碧桂園澄清楊國強父女仍在大陸正常工作

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在1個月的寬限期後，大陸民營房企龍頭碧桂園仍拖欠一筆於9月18日到期的美元債利息，涉資1,538萬美元，顯示已發生債務違約。碧桂園19日則發布聲明表示，網路上關於「創始人父女或已離境」的消息為謠言，楊國強與楊惠妍父女兩人目前仍在大陸境內正常工作。

綜合港媒19日報導，當前碧桂園正處於風雨飄搖之際，外界擔憂其或將淪為恒大第二。由於拖欠上述利息將會引發其他境外債券交叉違約，稍早前市場分析人士指出，在資訊不對稱下，當前投資「出險」房企風險大。一般投資者較難掌握房企的相關債券消息，一來相關資訊並不公開，二來房企也不會及時主動做出通報，尤其令散戶投資人處於非常被動的狀態。

另外，碧桂園19日發出聲明闢謠「創始人父女或已離境」。碧桂園表示，已注意到有謠言稱公司創辦人父女或已離境，指該謠言被別有用心的發布在多個網路平台，造成惡劣影響。碧桂園強調，集團創辦人楊國強和董事會主席楊惠妍目前在大陸正常工作。碧桂園19日股價跌逾1％，早盤低見0.72港幣。

另外，碧桂園還宣布，10月17日中國農業發展集團董事長曹江林一行到訪碧桂園總部考察，並與楊國強進行交流。雙方就海內外農業現狀、現代農業發展方向，以及高端智慧農業裝備研發製造等進行深入交流。楊國強希望與中農發集團進一步開展深度合作。