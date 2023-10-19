《國際產業》全球最大電池公司 龍頭寶座岌岌可危

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】路透社19日報導，將公布最新財報的電動車電池巨擘寧德時代，9月在中國大陸的市占率，跌至一年多來新低。外界好奇，這家全球最大的電池業者，是否受到中國大陸電動車銷售趨緩，還是電池售價降低的利空影響。

美系外資花旗認為，寧德時代近期正遇到經營壓力，主要是因為二線小廠為求生存大打價格戰，還有鋰離子電池需求不如預期所致。這些不好的消息，應該會激勵寧德時代，為了保有市占率，也會跟著降低產品售價。

根據中國汽車電池創新聯盟（CABIA）的研究數據，在競爭對手產能大開之下，裝在中國製造電動車上的電池，寧德時代9月時產量市占率掉到39%，是繼去年6月以來最低，也比3個月前的45%要明顯減少。

不過，位居第2的比亞迪，以及排名第3的CALB（中創新航），在今年前9個月期間，雙雙出貨量大增至少71%，遠遠超車第1名寧德時代18.8%的成長幅度。

路透社指出，寧德時代遇到的困難，另個原因是因為中國大陸電動車目前賣不動，導致這些新能源車商紛紛祭出折扣戰，想當然爾生產汽車的零組件供應業者，就得一齊配合壓低價格。

CABIA統計，中國大陸電動車的電池安裝量，2023年前9個月成長幅度為32%，較上半年38%的增幅稍有減少。同時，也只是2022年同期成長的3分之1左右。

倫敦證券交易所（LSEG）估算，將特斯拉視為最大客戶的寧德時代，將要公布的第3季淨利將達146億人民幣，約20億美元，可望較去年同期大增55%，但較第2季成長63%較小。不過，去年同期卻是暴增188%。

上個月，寧德時代的客戶之一福特汽車曾指出，因部分美國政治人物擔憂，美國對電動車的補助款項會流向中國大陸，故福特已暫停實施與寧德時代在密西根州，先前大舉投資35億美元的電動車電池廠計畫。

今年迄今，在深圳上市的寧德時代股價已大跌約15%，遠遠較大盤6%的跌幅還要大很多，競爭對手比亞迪是下跌5%左右。至於在香港交易的中創新航，僅下跌不到2%。