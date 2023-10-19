《美股》消息面：油金債息大漲；升息已結束？Fed官員說未必

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●聯準會周三發布「褐皮書」轄區經濟報告。在8月28日至10月6 日期間，大多數聯準會分行轄區的經濟活動變化不大，就業市場緊俏的情況持續緩解，且物價漲勢仍然溫和，該報告並指出，短期內經濟成長料將略為放緩。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少449.1萬桶，遠超出市場預期的減少30萬桶。上周汽油庫存減少237.1萬桶，超出市場預期的減少109.7萬桶。餾分油庫存減少318.5萬桶，超出市場預期的減少136萬桶。原油進口量減少262.1萬桶/日。煉廠產能利用率上升0.4個百分點。

●聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）表示，央行的升息周期未必已經結束，且在完成升息之前不宜提及降息，應該沒有人會認為聯準會很快就會開始降息。

●紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，利率要保持在足夠高的水平，才可以抑制通膨。

●美國商務部周三公布，占住宅建築大宗的單戶住宅開工數在9月成長3.2%，經季調後年率為96.3萬戶，遠高於8月下修後的93.3萬戶。總體而言，全美9月新屋開工數成長7%，為135.8萬戶，低於市場預估的138萬戶。9月新屋建築許可數增加1.8%，達到96.5萬戶。

●加薩醫院遭飛彈襲擊造成數百人死亡使中東緊急局勢升高，周三被視為避險天堂的黃金價格勁揚，紐約12月期金上漲32.6美元或1.68%，收在每盎司1968.3美元，創下8月29日以來新高水平。紐約現貨金收漲1.27%，報1946.9美元，盤中一度上漲2.13%，報1963.4美元，創下8月1日以來新高。

●中東緊張局勢升高，使原油供應可能受阻的疑慮加劇，加上伊朗呼籲穆斯林國家對以色列實施石油禁運，以及美國原油庫存跌幅遠超出預期，周三油價勁揚，紐約期油上漲1.92%，收在每桶88.32美元。倫敦布蘭特期油漲1.78%，收於每桶91.50美元。

●數據顯示美國經濟仍然強韌，使聯準會再度升息的預期升高，周三美國10年期指標公債殖利率逼近5%並觸及逾16年高點。美國10年期債息一度上揚7.9個基點，報4.928%，創下2007年以來新高，尾盤漲幅收斂，仍報4.9106%。對利率走向更為敏感的2年期債息尾盤上漲3個基點，報5.244%。30年債息升至4.9892%。

●避險需求升高，但投資人觀望聯準會主席鮑爾的談話，周三美元指數小漲0.3%。