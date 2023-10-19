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《資服股》搶頭香 系微獲輝達Arm SystemReady認證為獨立BIOS供應商

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【時報記者莊丙農台北報導】系微(6231)宣布成為第一家率先於NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip平台上獲Arm SystemReady SR-SIE（Security Interface Extension）認證的獨立BIOS供應商（IBV）。

系微表示，作為Arm SystemReady認證計畫合作夥伴及NVIDIA合作夥伴網路（NPN）的成員，系微與Arm及NVIDIA三方密切合作下，共創這項重要的里程碑，以確保推出搭載系微InsydeH2O產品的GH200 Grace Hopper超級晶片平台符合Arm SystemReady認證計畫中SystemReady SR-SIE規範項目所要求的Arm基礎系統架構（BSA）標準和伺服器基礎系統架構（SBSA）規範、基礎啟動需求（BBR）及基礎安全啟動機制（BBSR）。

Arm SystemReady SR代表一套標準規範的認證計畫，能夠實現基於Arm的設備與各種作業系統，包括Windows、Linux、VMware和BSD和虛擬機管理器（Hypervisor）之間的互操作性，以確保軟體層能夠無縫運行。意味伺服器製造商以取得SystemReady SR-SIE認證為基礎所設計之GH200 Grace Hopper超級晶片平台，能夠因此更專注於自身的附加價值，同時也受惠於更便捷使用該認證所提供既有軟體、成熟作業系統的全面生態系統，以及經過驗證的安全啟動和安全韌體更新功能，這些都是此認證系統所提供。

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