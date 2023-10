為何年紀愈大 時間過愈快？心理學家解惑

【中時新聞網 黃凡甄】相信不少人都有這樣的經驗:隨著年齡增加,時間似乎也過得愈來愈快,轉眼之間又過了一年。照理來說,每一年的長度都差不多,為何會產生「時光飛逝」的錯覺呢?專家從心理學和生理機構的變化提出兩種解釋。

美國密西根大學心理學教授拉斯提格(Cindy Lustig)表示,人類的大腦是利用「特殊事件」來標記時間。當我們小的時候,對周遭事物充滿未知,一件小事就能留下深刻印象。

但隨著年紀漸長,漸漸熟悉了生活,值得記憶的事物變得愈來愈少,以至於這些週而復始的日子在大腦中糊成一塊,於是產生了「光陰似箭」的感受。

杜克大學(Duke University)機械工程學教授貝贊(Adrian Bejan)則提出另一種解釋。根據他在2019年所進行的研究,人們之所以對時間的感受出現差異,與「大腦老化」有關。

貝贊指出,我們的神經系統在時間認知上扮演重要角色。在幼兒時期,神經系統頻繁接受外來刺激,高速地同時處理大量資訊,因此感到每一天都過得「很充實」;但隨著年齡增加,神經系統變得愈來愈複雜,卻也日益退化,在相同時間內能處理的訊息量變少,也就覺得時間「變快」了。

文章來源:Scientists reveal why time seems to speed up as we age