為何年紀愈大 時間過愈快？心理學家解惑

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【中時新聞網 黃凡甄】相信不少人都有這樣的經驗：隨著年齡增加，時間似乎也過得愈來愈快，轉眼之間又過了一年。照理來說，每一年的長度都差不多，為何會產生「時光飛逝」的錯覺呢？專家從心理學和生理機構的變化提出兩種解釋。

美國密西根大學心理學教授拉斯提格（Cindy Lustig）表示，人類的大腦是利用「特殊事件」來標記時間。當我們小的時候，對周遭事物充滿未知，一件小事就能留下深刻印象。

但隨著年紀漸長，漸漸熟悉了生活，值得記憶的事物變得愈來愈少，以至於這些週而復始的日子在大腦中糊成一塊，於是產生了「光陰似箭」的感受。

杜克大學（Duke University）機械工程學教授貝贊（Adrian Bejan）則提出另一種解釋。根據他在2019年所進行的研究，人們之所以對時間的感受出現差異，與「大腦老化」有關。

貝贊指出，我們的神經系統在時間認知上扮演重要角色。在幼兒時期，神經系統頻繁接受外來刺激，高速地同時處理大量資訊，因此感到每一天都過得「很充實」；但隨著年齡增加，神經系統變得愈來愈複雜，卻也日益退化，在相同時間內能處理的訊息量變少，也就覺得時間「變快」了。

文章來源：Scientists reveal why time seems to speed up as we age