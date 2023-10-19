筑波科技成立越南分公司 擴展東南亞版圖

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專注於無線通訊測試方案的系統整合專家-筑波科技，為擴展東南亞市場的立足點，在越南河內成立分公司ACEC滿足當地客戶的需求，更擴大國際化觸角及落實在地化服務。

ACECL公司結合在地的專業夥伴，將提供無線通訊全系列IQ設備銷售及Test& Measurement熱門儀器租賃和銷售、客製化治具、隔離箱、RF配件、系統整合、儀器檢驗維修、軟體開發，藉以滿足客戶Time to Market生產測試需求。

筑波越南公司代表許棟材表示，將測試整合方案turn key提供給客戶使用 – 是設立在地化服務的目的；業務總監許富景補充說明，在越南設廠的台灣與中國廠商相當多，為了快速安排客戶在越南的設備調度和測試需求，拓展延伸在地化服務是必要的。

筑波科技越南分公司將為客戶提供各類的研發及量產儀器需求外 專注先進的無線通訊測試方案，以專業、品質、創新為核心價值，讓客戶快速精準達成測試目標。這將進一步拓展筑波科技在東南亞市場的服務觸角，使客戶們業務擴展順利成功。

筑波歡迎客戶夥伴蒞場交流，聯絡窗口：

03-5500909 ext.3800 / 3801 行銷部

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