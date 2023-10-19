凱基投顧樂看二大利多 預期台股迎來多頭反攻

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受到美國宣布擴大禁止AI晶片出貨至中國等重大利空，拖累台股短期面臨修正壓力。凱基投顧表示，待此利空反映後，伴隨美國國債收益率漸觸頂回落以及企業獲利開啟新一波上修周期，台股中長期將回歸多頭軌道。

近期美國白宮宣布擴大禁止AI晶片出貨至中國，且新規定全面擴及輝達（Nvidia）、超微（AMD）、英特爾（Intel）日前因應一年前禁令所生產的降規版AI晶片，導致AI供應鏈全面遭到拋售，拖累台股短期修正壓力。

展望未來，凱基投顧表示，待上述利空相當程度反映後，伴隨美債收益率逐漸觸頂回落以及企業獲利開啟新一波上修周期，有望支持台股中長期回歸多頭軌道。

針對以色列和哈馬斯之間戰爭突如其來的爆發，凱基投顧指出，國際資金湧向更安全的美國國債避險，使美債收益率下降，加上美聯準會官員近期頻繁表示，日前美債殖利率上升，已相當程度反映了升息1碼的貨幣緊縮效果。

因此，市場對於美聯準會11月和12月升息預期概率下降。過往經驗，伴隨聯準會升息循環逼近尾聲，通常會帶動美債收益率逐漸觸頂回落，這對台股來說應是多頭的柴火。

凱基投顧觀察，回顧1990年以來美債收益率觸頂回落後，台股的1個月、2個月、3個月平均累計報酬率分別為3.9％、1.2％、3.8％；同期間台灣科技股的平均累計報酬率分別為3.8％、4.2％、11.3％，意味利率敏感性愈高的族群，在美國國債殖利率回落時更容易獲得市場青睞。

此外，企業獲利有望迎來新一波上修周期，此次財報季在匯兌收益挹注下可望迎來正面喜訊，而企業展望則在庫存去化順利，且2024～2025年將迎來AI伺服器與AI PC換機潮。

配合總體經濟並未往惡化方向發展下，凱基投顧預期，自去年下半年開始的獲利下修潮可望接近尾聲，同時迎來新一波的獲利上修循環，建議投資人短期選股方向可往企業財報容易釋出正面訊息為主，科技股、汽車零組件、工業自動化和成衣加工等出口型行業則有望迎來匯兌收益。