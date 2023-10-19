《半導體》聯發科金雞達發初登板掉漆 董事長喊話

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【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)金雞達發(6526)今(19)日上市，開盤參考價435.5元，蜜月行情卻不如預期，開低震盪，跌幅一度達5.75%，股價最低觸400元，盤中跌幅收斂至逾2%。達發科技董事長謝清江今表示，看好達發在全球網通基礎建設與高階AI物聯網領域，未來還有很多成長的機會。

達發自興櫃轉上市，上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，競價拍賣開標結果，最低得標價格403.51元，最高得標價格590元，得標加權平均價格434.84元，公開申購則吸引逾20萬名投資人，爭搶3537張承銷，中籤率僅1.75%。

謝清江今(19)日表示，達發目前在藍牙音訊、寬頻固網、衛星導航等三個晶片系列全球市佔位居前三名，將持續研發高價值晶片，布局先進技術，並擴大供應商合作，掌握先進製程。他進一步點出，達發在全球網通基礎建設與高階AI物聯網兩大領域，還有很多成長機會。

達發營運長線樂觀，在有線通訊業務上，隨著全球持續力拚網路基礎建設，對GPON ONU需求增加，達發已切入印度最大寬頻網路營運商，成為2024年成長動能來源。在無線通訊方面，TWS耳機庫存已降至合理的水位，北美、歐洲潮牌客戶將在明年陸續推出新機。不僅如此，達發更研發低延遲藍芽耳機，可將原本延遲200ms的規格做到10ms，應用於電競耳機可大幅減少有線耳機的不便，並獲得美系電競耳機大廠採用。

達發累計前三季合併營收103.89億元，年減少33.8％，上半年每股純益為2.7元。法人樂觀預估，明年隨著客戶恢復拉貨動能回溫，達發2024年營收成長上看逾1成，全年獲利更有機會逼近一個股本。

另外，日前美國電信商Lumen Technologies也宣布，攜手聯發科、達發以及AXON Networks，推出支援Wi-Fi 7的設備，預計今年底前在特定市場推出，瞄準北美家用固網市場。