《金融股》群益期鑽石獎殊榮 拚數位轉型

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【時報記者郭鴻慧台北報導】群益期(6024)積極推動期貨交易，拿下期貨經紀商交易量鑽石獎殊榮，董事長賈中道表示，公司不僅致力於提供投資人更多元的交易商品選擇，更用心打造穩定且高效的交易環境，並透過數位科技的不斷創新，未來也將持續推出更具價值且更有溫度的服務，以滿足投資人多樣的交易需求。未來，將提供更多元的交易選擇和更高品質的服務，並積極推動數位轉型與程式交易普及。

期交所近年來積極推動各項創新交易商品以提升市場動能、強化夜盤風控機制及建置期貨市場ESG資訊平台等項目，群益期貨積極參與，鼓勵並輔導客戶透過期貨商品進行避險與投資，這不僅使投資人能夠實現自我控制風險，更有助於創造更好的投資績效。

群益期貨始終以成為最感動顧客的數位金融服務公司為目標，以客戶需求為核心，致力於提供卓越的投資服務，除了升級台幣億元的Tandem交易系統打造穩定、安全、高速的下單環境外，更靈活運用AI工具輔助，打造交易人格測驗，替客戶找到最合適的交易策略與提供個人化投資指南書；同時為因應個人化投資趨勢，推出智能推播2.0，依照投資人的庫存商品及交易紀錄，主動推播精準且有價值的財經資訊內容。

另外，群益期連續五年舉辦新力軍交易競賽，累積超過千名大專院校的學生共襄盛舉，這不僅反映投資族群逐漸年輕化，同時也體現群益期貨積極投入資源，落實普惠金融及培育年輕人才。此外，群益期貨也與海外超過14家交易所合作，持續為投資人提供更多元的投資機會，讓投資人與國際接軌，掌握市場脈動。