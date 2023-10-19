碧桂園尋求出售澳洲規劃項目償債

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由於資金緊張及觸發境外債務違約風險，大陸民營房企龍頭碧桂園近期正試圖變賣資產償債，19日傳出將出售包括澳洲雪梨Wilton Greens項目在內的一系列停滯不前的海外開發項目，以用來償還債權人。

稍早前，碧桂園10月13日曾經證實，除了集團創辦人楊國強出售私人飛機償債之外，楊氏家族並向碧桂園提供3億美元的無息借款，設法活化集團流動性。

路透19日報導，Wilton Greens總體規劃社區項目由碧桂園旗下的Risland負責，項目距離雪梨約1小時車程，涉資20億澳元（約合100億港幣），可興建3,600套住宅，如今這個遠郊地區仍是人煙稀少，在建房屋還不到50套。

報導稱，由於利率上升導致需求和開發商的償債能力都受到擠壓，碧桂園現正尋求出售這個進展緩慢並且陷入不確定性的項目。

碧桂園澳洲強調，該公司在澳洲的資產繼續表現良好，符合正常的市場行為和計劃。出售這些剩餘的部分地塊，是Risland資產組合優化策略的一部分。但報導引述一位直接了解出售過程的人士表示，目前還不能確定是否會達成交易。

與碧桂園在全球的其他項目不同，碧桂園在澳洲的財務風險主要是土地購買價格和與土地分割相關的成本。個人購房者必須支付自己的建築費用，一旦土地成交，他們就要承擔不可預見的成本。