以色列點頭 應拜登要求 人道物資可從埃及送入加薩

【中時新聞網 張威翔】世界衛生組織(WHO)主席譚德賽(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在本週三(18)表示世衛的物資已在邊界滯留了4天,並向以色列重申「立即放行」以開始提供救援物資。以色列政府官方稍早表示,人道援助物資不允許從以色列邊界進入,但不會阻止來自埃及的援助。這項聲明是由以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)辦公室在稍早發表的。

據《路透社》18日報導,聲明中表示:「鑒於拜登總統的要求,只要是南部加薩地帶平民人口所需的食物、水和藥品,以色列將不阻撓來自埃及的人道援助物資。」聲明強調:「只要我們的人質尚未釋放,以色列將不允許任何來自本國領土的人道援助物資進入加薩地帶。」

這場衝突始於10月7日,巴勒斯坦反抗組織哈瑪斯發動的「阿克薩洪水行動」該行動包括大量火箭發射和陸地、海上和空中對以色列的滲透。

哈瑪斯表示,這是對佔領東耶路撒冷的阿克薩清真寺的襲擊以及以色列人對巴勒斯坦人不斷暴力行為的報復。做為應對,以色列軍隊對加薩地帶的哈瑪斯目標發動了「鐵劍行動」。

在全球的譴責聲中,聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)呼籲立即實施「人道停火」以緩解「巨大的人道災難」至少有3,300名巴勒斯坦人在以色列對加薩地帶的襲擊中喪生,而以色列的死亡人數超過1,400人。

文章來源:Israel says it won’t block humanitarian aid entering Gaza from Egypt