安全事件成為Web3行業的絆腳石

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在過去一年中，全球加密貨幣市值達到 2.25 萬億美元，據第三方數據，2022 年發生了 306 起Web3安全事件，累計損失超過 100 億美元。與 2021 年相比，Web3 的安全漏洞增加了 26％ 及 64 個相關案例，而頂級攻擊類型包括黑客攻擊、資產盜竊、私鑰盜竊和釣魚等。 有些交易所對被竊事件隱瞞數月至數年，推遲賠償並破壞用戶信任。也有一些交易所採取了迅速行動以保護用戶，不同的反應凸顯了用戶優先的重要性。

據第三方數據，過去 3 年中有 40 多家全球交易所在黑客攻擊後做出不負責任的決定，包括突然放棄用戶或直接停止運營。然而，在最近的安全事件中，CoinEx 的加密貨幣交易所的處理得到了許多關注。一起來看看：

2023 年 9 月 12 日 21:20（UTC+8），CoinEx 遭受黑客攻擊，迄今造成大約 7,000 萬美元的損失。

CoinEx在事情發生後立即實施了以下措施和緊急的安全升級：

1. 在 9 月 12 日 23:00（UTC+8），CoinEx 暫停提款服務並將資產轉移到冷存儲中。

2. 在48小時內，與其他交易所合作凍結相關資產並加強行業安全協議

3. 在 9 月14 日 16:05（UTC+8），CoinEx 發布公告，確認黑客攻擊的原因是熱錢包的私鑰被破解，並澄清事件細節

4. 在 9 月 14 日 19:58（UTC+8），CoinEx 的 CEO 楊海坡通過他個人的 X（Twitter）帳戶發表了一份公開聲明，承諾迅速解決黑客攻擊問題並向受影響的用戶提供 100％ 的賠償

5. 整個過程中，CoinEx 及時在社交媒體、社群平台和網站公告發布更新，讓用戶了解最新情況

6. 2023 年 10 月 17 日，CoinEx 在對其錢包基礎設施進行升級後，實質性恢復了正常運營和服務

為了確保加密貨幣行業的持續發展，業界需要集體努力來維護交易及用戶資產安全。在目前黑客攻擊數量不斷增加的情況下，我們需要有強大的安全保障機制才可以建立起用戶的信任。

展望未來，CoinEx 在應對安全事件中所展示的可靠性、透明度和責任感為其他交易所和加密項目提供了好的示範及標準。我們在社群平台上觀察到有 CoinEx 用戶對黑客事件感到擔憂，而品牌一直與客戶保持即時溝通，報告最新的進展和採取的措施。他們透明的處理、持續與客戶的對話和及時的更新給了客戶信心及展現了 CoinEx 的責任心，這種積極的態度絕對有助於緩解用戶的擔憂。

加密貨幣行業仍面臨著巨大的挑戰，我們應該思考 - 哪些品質的加密貨幣交易所能夠承受住這樣的考驗？對於選擇交易所的用戶來說，應該優先考慮哪些關鍵因素？通過業界一起團結，同時推進加密貨幣生態的持續發展，才能使行業在未來實現其巨大的潛力。