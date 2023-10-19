美國會山莊爆佔領潮 示威者要求加薩停火

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【中時新聞網 高德順】數千名示威者今天前往要求美國國會山莊遊行抗議，要求加薩立即停火。其中，數百名示威者衝進國會山莊，佔據辦公大樓的大廳抗議，目前已有300人遭警方逮捕，抗議持續進行中。

根據美國福斯新聞網報導，大約350位示威者佔據國會山莊的辦公大樓，其中還包括多位猶太「拉比」，訴求除非國會要求加薩停火，否則不會離開。

示威民眾身穿著黑色T-shirt，上面寫著：猶太人說立即停火(Jews Say Ceasefire Now)。示威者除呼籲國會立即要求加薩停火，並允許人道主義援助進入加薩。

發起抗議的單位太和平之聲組織在社群媒體X貼文中表示，除了辦公大廳有超過350名示威者外，美國國會大廈外還有數千人舉行大規模遊行，聲援巴勒斯坦人。

美國國會警察局(USCP) 表示，國會大廈內不允許示威，正在努力疏散人群。USCP在X貼文中表示，他們警告越來越多的抗議者停止示威，目前為止有300人因襲擊執法人員而被捕。

文章來源：Pro-Palestinian demonstrators swarm on Capitol Hill, demand Gaza ceasefire as police arrest protesters