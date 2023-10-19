首屆「IT Matters Awards」結果出爐

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首屆「IT Matters Awards」於18日舉行頒獎典禮，由IMA資訊經理人協會主辦、數位發展部數位產業署指導。部長唐鳳親自頒發「最佳IT雇主獎」，充分顯示政府對於IT人才發展的重視。

首屆舉辦參獎企業和個人高達近200名，經過超過50位評審團的嚴謹審查，30間最佳IT雇主獎，以及20座IT Matters教師、經理人、人才及專案獎得主出爐。

「IT Matters Awards」主要表揚為建立優質IT工作環境作出顯著貢獻的企業與個人，並聚焦台灣IT人才培育，希望促進台灣數位資訊生態圈的正向發展，並提升台灣在IT領域的競爭力。評選標準則涵蓋企業如何培育IT人才、工作環境的優質、在招募策略上的成功以及對IT社群及社會的總體貢獻。

大部分獲獎的企業都積極提供具競爭力的薪酬福利和彈性的工作環境。其中，更有企業推出了週休三日的政策，強調工作生活平衡。而表現優異的IT雇主，亦著手革新其招募流程，如舉辦線上面試、程式擂台賽等策略，吸引頂尖的科技人才。獲獎者共同特色是重視IT人才的學習資源和環境，期望塑造學習型組織，並透過類似IT黑客松的活動，激發員工的創造力。在公司文化方面，亦強調多元、共融、尊重與連結，這些策略的成功實施，充滿活力和創新，更成功地提升了IT的潛能，進而為企業創造了巨大的業務價值。

除了最佳IT雇主獎，IT Matters Awards同時表彰在不同角色中為IT界帶來的傑出貢獻。教師獎主要看重對IT教育的創新貢獻、推進數位學習的努力，以及對於縮小數位落差的實際行動。經理人獎評價個人在領導專案的成果、人才招聘和培養的策略，並重視其在IT社群中的活躍程度。人才獎強調的是工作成果、與團隊的協同合作和在IT社群的參與。產品／專案獎主要評估專案的商業績效、創新技術的應用，以及在永續發展方面的貢獻。透過這些獎項，IT Matters Awards旨在全面表揚IT領域的卓越貢獻者。

首屆「IT Matters Awards」舉辦，不僅建立了台灣IT人才工作環境一個重要指標，也鼓勵更多企業付諸行動，珍視IT人才發展，並創建良好的工作環境。期待在未來，這個平台能夠吸引更多優秀的企業和個人，一同展現自己的價值並為台灣的IT產業寫下新的歷史。