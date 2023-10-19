宏于電機亮相國際能源周 秀ESG綠色永續解決方案

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2022到2023年是成立36年的宏于電機得獎連連的豐收年，一舉獲得第19屆國家品牌玉山獎傑出企業類首獎、施耐德電機永續發展影響力獎、詹家榮總經理獲得第20屆國家品牌玉山獎傑出企業領導人獎、「智慧型模組變電站」最佳產品獎，2023綠色企業與運動企業認證等獎項認可。

在10月18~20日登場的「台灣國際智慧能源周」，宏于以「宏于智能配電、開創綠能世界 」為主題參展，總經理詹家榮表示，2023年是宏于電機的綠色永續計畫元年，公司董事會更決定啟動2025年首次公開募股計畫，並宣示將於2025年前推出一份企業永續報告書，宏于電機正積極展現國內傳統企業轉型的重要典範。

詹家榮指出，自2020年接任總經理之後，公司便積極以「智造轉型、永續經營」為發展目標，宏于從其主力產品，也是大家認知傳統的「配電盤」開始著手，結合互聯網推出智能配電盤。並開發iPanel智慧能源雲端管理系統，透過雲端管理系統監控電力效率分析，達到降低能耗，進而提升減碳效益，落實保護環境及永續發展的願景，更同時大幅提高配電盤的可靠性，並降低維護人力。宏于電機的高低壓配電盤亦是業界第一且唯一一家獲得國家玉山獎肯定的產品。不只智慧能源雲端管理系統，IS智能盤系列更降低了90%的烤漆，落實環境友善與淨零碳排政策。接下來宏于電機的智能配電盤更將與AI結合，透過AI助力，將過去相當專業的電力訊息，以友善的方式向客戶呈現，朝向新能源運用與電力效力分析等高階運算推進。

除了卓越拔尖的研發能力與對於ESG 永續經營的推動，宏于電機對於市場推廣策略更有一套「有捨方有得」的獨到見解，總經理詹家榮指出，開放的分享合作，能夠創造更高的效益，以宏于電機研發的智慧能源雲端管理系統「電力雲」(iPanel)為例，便開放給其他同業一起使用，推動整體配電盤產業的升級，更提升市場對於智能配電盤的普及化。不僅如此，宏于更領先產業，與國際知名三大電機設備領導品牌施耐德、三菱、士林電機策略聯盟，共同打造國內最強的智能配電盤品牌櫃，結合「電力雲」智慧能源雲端管理系統，透過專業客製化的合作，讓智能配電盤的效益極大化，創造設備商、使用者雙贏局面。

擁有強大研發實力的宏于電機，除了智能配電盤，亦有新能源應用智慧型模組變電站(智能貨櫃)、新能源銅排導電模組、承接儲能電力案場工程等在永續概念下研發推動的重要產品與服務。詹家榮指出，新能源未來的成長必然相當驚人，但新能源如太陽能及風力發電等，90%都不可控，所以「消峰填谷」的電網儲能以及未來的電動車充電產業將是相當重要議題，新能源與智能所構成的ESG 將是未來產品研發的重點，也將是這次「台灣國際智慧能源周」宏于電機展示的重要主題。

詹家榮進一步表示，宏于電機在2022年12月正式成立永續發展委員會，除了解決方案與產品設計朝「新能源」與「智能節能」方向持續研發，對供應商的包材重複使用，公司內部的能源節省推動也不遺餘力。在公司治理的部分，推動策略創新發展計畫，從組織架構、績效考核、薪資結構等多方面進行改革，以永續發展為目標。

在社會責任層面，宏于積極投入員工關懷以及營造友善職場，除了建置健身房供員工使用，企業亦有籃球、羽球社團，鼓勵員工運動健身，此外也安排多元課程講座，培養同仁不同職涯發展能力，提升員工對身心壓力紓解及休閒興趣的重視，2023年獲得體育署頒發運動企業認證，成功打造幸福企業。宏于發揮企業力量回饋社會，每年舉辦淨山健行，公益捐血，更成立志工團隊，以行動支持弱勢團體，企業亦參與玉山ESG永續倡議行動，並推行GO GREEN綠色永續計畫，目標實踐環境守護與社會發展共好。

詹家榮說，公司的業績即使前幾年遇到疫情，也呈現快速的成長，今年也經過董事會一致認同，設定2025年企業IPO目標，以永續為核心，立足台灣，放眼世界。