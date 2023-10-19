南科首排「世界南科A」 BIM科技蓋房最懂南科人的心

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代銷龍頭海悅團隊布局南科自建案「世界南科A」，憑著「南科首排、重劃區與南科園區僅約450公尺距離」的優越地段條件，及「移植台北豪宅DNA」高質感規劃，獲得不少南科菁英青睞，根據實價登錄統計，銷售已破5成，日前特地於台南南科舉辦建築說明會，邀請已購的未來住戶參與盛事。

活動當天由海悅國際總經理王俊傑親自帶隊，與築遠工程顧問張盈智設計師等建築團隊共同出席，向未來住戶說明各項建築規劃、工程進度與執行細節，吸引超過300位已購戶踴躍參與。海悅國際總經理王俊傑表示，海悅團隊成立至今已27年，在全台都會區規劃超過500多座精緻建築，非常了解消費者要的是什麼，這次前進南科，除了維持海悅推案一貫的質感作風外，更設身從南科人的視角來規劃本案，用數據和科學優化建築過程，「以科技蓋房」。在建築工法上，導入過去台灣住宅案少見的「BIM建築資訊模型」技術，透過搭建3D模型、共享資料等系統，讓施造方、監理方快速了解工程項目現況，對比施工計畫與實際情形，精準掌握工序，提升時程效率的同時，施工安全、整體建築品質也更加穩定。

南科客戶最在意的建築結構細節，由築遠工程顧問張盈智於現場解說，他表示，本案委託台大地震工程研究中心進行結構外審，該中心是台灣相當具有公信力的權威機構，台北101大樓、台中歌劇院等指標建築，亦是委由他們進行審查。此外，本案建築結構規格同步台北豪宅等級，不僅耐震係數達到0.34G，基座鋼筋也升級採用CNS SD490W，水泥磅數最高有達到七千磅，盡全力為住戶們提供一個更為安心舒適的住宅環境。

世界南科A產品規劃以自住為主，主推32-43坪、2至3房，戶戶邊間的格局，每面皆擁有充足採光、空間感通透；超低約23%建蔽率、臨路退縮34米，下樓就是千坪四季花園、景觀水池，自開案以來即吸引大批有自住需求的首購、首換族群持續關注，建築說明會當天，除了已購戶踴躍出席外，更有不少親友陪同參觀，計劃未來一起當鄰居。

海悅以實際行動力挺青年圓夢，支持政府政策「青年安心成家購屋專案」，更祭出「3大享成家方案」，月月抽200萬購屋金、抽百萬名車乙台、58萬優惠成家方案，並且採用不動產開發信託，讓年輕人買房更輕鬆、更安心。為回饋海悅粉絲，每月舉辦抽200萬購屋金活動，活動期間內至海悅團隊銷售案場賞屋，就有機會抽中100萬購屋金，每月再加碼抽圓夢購屋金20萬5名幸運兒，本年度順利完成簽約、支付簽約金後，即享一次抽LEXUS UX 250h豪華版乙台資格，介紹親友完成購屋，抽名車資格再加倍，活動時間至今年年底。

在3大優惠力道加乘下，購屋民眾相當有感，現場周周迴響熱烈，限時限量的訂簽58萬青年成家方案，已進入倒數階段，有興趣入主「世界南科A」的民眾，不妨加緊腳步前往賞屋。