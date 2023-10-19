《基金》保德信江宜虔：Q4醫療生化產業投資 聚焦5核心

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【時報記者任珮云台北報導】今年來MSCI世界醫療保健指數僅在平盤附近，不過醫療生化個股各自表現，而掌握那些題材的醫療生化股更有表現？

保德信指出，掌握糖尿病、減重、阿茲海默新藥的藥廠股價年迄今一飛沖天，像是減肥新藥臨床試驗結果大好的諾和諾德，今年來股價漲幅超過50%，另一家胰島素藥品大廠禮來，同期漲幅更高達67%，相較之下，過去有疫苗題材加持的莫德納，在疫情過後光環不再，年迄今股價重挫超過5成。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，今年的醫療個股股價走勢分歧，有搭上減重、糖尿病、阿茲海默，以及基因缺陷藥品市場的個股，年迄今股價相對亮眼，包括禮來、福泰、嘉德諾健康集團、GE醫療、再生元、史賽克等累積漲幅都達雙位數以上水準，至於沒有重磅藥物加持的莫德納、輝瑞、亞培等，股價走勢相對失色。

江宜虔分析，除了自行研發新藥，目前市場亦出現重量級製藥公司溢價收購具潛力的生物科技公司，反映出醫療產業併購整合將持續，由於多數中小型生技公司股價已低於長期併購價格，一旦美國升息壓力減緩，現金充裕的大型製藥公司，將持續透過併購增強產品線，有利於醫療股價動能。

本月11日諾和諾德藥廠因為減肥藥品Ozempic療效顯著，已達可停止臨床實驗的標準，提前結束臨床實驗，最終結果預計於2024年上半年公布，在消息一出之後，減肥藥相關大廠包括諾和諾德、禮來等股價皆出現大幅上漲，且除了目前最流行的腸泌素(GLP-1)減重藥品銷售持續成長，尚有超過54項治療肥胖症藥品正在臨床實驗階段，顯示廠商一致看好肥胖症藥品潛在商機。

另外，江宜虔指出，專注於治療囊腫性纖維化疾病藥品、基因缺陷疾病藥品的福泰製藥，在公司與多家廠商利用不同技術平台開發新藥，包括現今最熱門的mRNA及基因剪輯等技術，這些藥物已進入臨床實驗後期階段，有利於挹注公司營收與獲利，因而吸引市場資金青睞。

江宜虔建議，第四季的醫療生化產業投資方向，不妨聚焦研發糖尿病、肥胖症、阿茲海默症、癌症與罕見疾病的研發領導公司，以及部分股價遭低估之生物科技類股，並透過分批布局之方式，掌握醫療生化產業長線成長契機。