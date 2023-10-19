達發掛牌蜜月行情落空！中籤戶最多恐賠3.5萬

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前興櫃股王登場！聯發科（2454）旗下大金雞達發（6526）19日以每股434.84元掛牌上市，惟受美國晶片禁令拖累科技股走弱下，早盤最低一度下殺8％探至400元，中籤投資人最慘恐倒賠近3.5萬元，接近午盤再度遇壓、跌逾半根停板，蜜月行情落空。

達發登錄興櫃、掛牌上市兩樣情，達發2022年6月以每股650元登錄興櫃首日，當天最高曾一度衝上800元歷史新天價，搶下興櫃股王，表現風光。

然掛盤上市首日卻「生不逢時」，遭受地緣政治風險、美國晶片禁令等國際利空衝擊，蜜月行情失靈，早盤僅以410元開出，盤中最低甚至回測400元整數大關。

以承銷價434.84元計算，投資人若急賣砍出，最多恐將倒賠將近3.5萬元，隨後雖出現買盤進場，但午盤賣壓再度出籠、股價下壓，跌幅高達5％以上，始終在盤下震盪。

法人指出，達發在藍牙音訊、固網寬頻、衛星導航等三個晶片領域全球市占位居前三名，將持續研發高價值晶片、布局先進技術、擴大與供應商合作，掌握先進製程，營收與獲利持續穩定成長；而達發7、8 月營收年減幅已逐漸收斂，看好明年景氣回溫後，有望把握新一輪成長動能。

儘管集團大金雞達發掛牌首日「落漆」，但聯發科集團仍舊火熱，前日受晶片禁令「無差別殺盤」波及的IC設計股展開反擊，老大哥聯發科19日盤中漲逾2％、收復5日線。揚智則坐擁轉機題材，上半年因機上盒（STM）晶片提列庫存損失陷入虧損，但隨消費性電子復甦、市場看好第四季業績轉佳，股價連兩日帶量漲停，創逾7個月高，亞信、晶心科也齊漲。