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美國晶片新禁令涉輝達旗艦顯卡RTX 4090 但這地方仍可售

美制裁將影響輝達大陸客製化晶片。圖／本報資料照片
美制裁將影響輝達大陸客製化晶片。圖／本報資料照片

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為補法令漏洞與防止中國科技產業崛起，美國政府日前收緊對中國出口晶片限制，相關更新亦適用在港澳地區。晶片大廠輝達（NVIDIA）在美國證交會SEC發布披露文件指出，美國商務部出口管制名單將納入其降規版AI晶片A800、H800，新推出的L40S，以及遊戲迷熱捧的旗艦級顯示卡RTX 4090。

上述消息傳出後，市場隨即風傳香港將禁售RTX 4090，多家香港商場隨即加價兼取消優惠。然而，美國商務部文件提到，相關晶片及GPU可出口作消費性用途（consumer applications），意味即使禁令在下個月生效，香港仍可販售輝達GPU RTX 4090。

香港經濟日報19日報導，美國政府日前更新針對中國的先進計算和半導體製造產品出口管制，輝達的禁售產品名單包括AI晶片A100、A800、H100、H800、L40、L40S，以及消費級GeForce RTX 4090。消息傳出後，香港深水埗黃金等店鋪隨著加價，並撤去買GTX4090就送32GB DDR5 RAM等優惠。

不過，美國商務部文件提到：「作為這些出口管制更新的一部分，我們還引入了一項豁免，允許出口消費性應用晶片。」換言之，RTX 4090 顯示卡可以在香港消費市場作零售，但不可以作為商用。

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