台灣大哥大首屆硬科技日登場 發布五大黑科技平台

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台灣大哥大舉辦第一屆「2023硬科技日」（D.E.E.P Tech Day 2023），發布專為企業打造的五大黑科技平台，由台灣大總經理林之晨領軍，台灣大資訊長蔡祈岩、台灣大企業服務事業商務長吳傳輝共同參與，邀請對台灣IT產業極具影響力的百位CIO及高階主管參與這場科技盛會。

隨著5G、AI、物聯網高速發展，軟體實力將賦能企業未來10年的加速成長，台灣大放眼全球科技視野，看準生成式AI、資訊安全、企業協作3大構面，從設計思維出發、用工匠精神研製、與優秀夥伴携手賦能企業，期待達到長久價值的實踐，以Designer、Engineer、Enabler、Practitioner四種角色堆疊的硬底子精神，推動科技發展。

台灣大推業界首創五大深度賦能的黑科技平台，包含以LLM（大型語言模型）為核心技術一站式的AIaaS （AI-as-a-Service）平台「AI 2.0 Solution Suite」，賦能企業快速佈署AI 2.0應用。

「通信安全整合服務（安心Call）」打造全雲端的電話號碼隱蔽服務，讓發話方與受話方的真實電話號碼免於外洩，助力需要經常電話聯絡用戶的企業強化客戶資料的保護。

「台灣大哥大身份驗證服務（KYC by Taiwan Mobile）」結合最尖端身份辨識黑科技、電信門號驗證、1,500位線上客服與近700實體門店，成為各行業降低風險、提升獲客效率的最佳選擇。

「反詐戰警」結合電信大數據與AI技術，提供企業包括網站遭偽冒、高層遭冒用、員工遭社交工程攻擊的有效對應方案。

電信業第一個通過政府資安認證的通訊軟「M＋ 企業即時通」則重磅推出「M＋ Meet」視訊會議系統，低延遲加上高強度資安設計，即使是數萬人的企業也可以同時開視訊會議、高效協作。

台灣大透過科技平台助企業在生成式AI的大航海時代搶占先機、加大企業的資安保護、提升數位韌性，賦能企業創新轉型。

台灣大總經理林之晨指出，首屆「D.E.E.P Tech Day」主題圍繞在生成式AI、資訊安全與企業協作，都是對企業而言此刻影響最深遠的大型典範轉移：大型生成式 AI 模型爆發，開創出巨大的新空間，企業必須基於其上發展應用、導入解決方案。疫情讓社會加速數位化，許多帶有個資、數位與金融資產的線上服務，形成詐騙溫床，落實資安不僅對企業的風險重要性提高，能否高效進行也直接影響企業的營運與獲利。同時，在彈性工作的現代企業中，協作場景與複雜度大幅成長，個人與組織需要更符合企業需求的協作平台。基於這三大趨勢，台灣大善用其科技電信業者獨有的天賦，為企業扮演好Designer、Engineer、Enabler、Practitioner四種角色，成為企業最佳的科技夥伴，助力企業超前佈署、加速升級轉型。

台灣大資訊長蔡祈岩表示，台灣大哥大是企業資訊長們Must-have的IT夥伴，一方面是因為台灣大結合電信天賦、創新生態圈、資訊安全與強大軟體研發能量，能提供極具性價比與創新性的IT解決方案；另一方面透過IMA資訊經理人協會、AppWorks School推出的IT人才方案，甚至能幫助企業突破IT人才招募與留才的困境。台灣大哥大近年來加碼培育IT人才，建立強大軟體工程師網絡，更重塑IT團隊組織，讓IT成為跨足前線的種子部隊，強化研發與疊代能力，鏈結電信天賦推出獨一無二的解決方案，開發出AIaaS「AI 2.0 Solution Suite」、落實資安應用的「反詐戰警」、「安心Call」、「KYC by Taiwan Mobile」，以及強化企業數位韌性的「M＋企業通訊軟體」等服務，賦能企業創新升級。我們期待將硬科技日「D.E.E.P Tech Day」，打造成全方位的科技生態連結平台，串聯企業、新創與年輕創業者，催生出更多世界級的軟體事業，進一步帶動台灣軟體產業發展，讓台灣成為大東南亞區的新創基地。

台灣大哥大企業服務事業商務長吳傳輝則表示，硬科技日是一場與台灣產業CIO們擴大交流的科技盛宴，台灣大攜手超過300家生態圈夥伴打造產業生態系，為企業用戶開發專屬應用服務，助力金融業、高科技製造業、傳統製造業、零售物流與醫療院所雙軸轉型，融聚並厚實自身實力，將透過硬科技日一一展現。我們期許為企業打造關鍵技術，朝更智慧、高效的科技電信未來前進。

台灣大看準科技浪尖AI快速發展、疫後新常態改變人們生活，促使個人與組織需要更強壯的資安保護措施，以生成式AI、資訊安全、企業協作三大構面為核心，於硬科技日(D.E.E.P Tech Day)分享五大議題，包含「AI 2.0加速器」、「通信安全整合服務」、「企業反詐全攻略」、「他是誰 你知道 ： 身份認證多元化應用」、「未來職場願景：全維溝通整合策略」，滿足企業對新興應用的迫切需求。

AIaaS(AI-as-a-Service 人工智慧即服務)是企業對接未來的關鍵，台灣大哥大擁有多年的混合雲架構團隊，結合電信天賦，可以加值提供機房代管、通訊網路、混合雲設計規劃，助客戶快速部署雲端應用、彈性調整運算資源、發展AI協作解決方案。基於電信業對語音與溝通的深厚背景，台灣大發表一站式的AIaaS平台「AI 2.0 Solution Suite」，以LLM(Large Language Model;大型語言模型)為核心技術，提供模型工具箱、語音辨識和語音生成技術，現已導入台灣大智能客服小麥，對於艱澀問題的回答，正確提高3倍。透過「AI 2.0 Solution Suite」，企業能以實惠成本，迅速實現多樣態AI應用場景，是升級AI 2.0應用的首選利器。

台灣大積極協助用戶防詐，從源頭防堵有心人士濫用個資，打造電信唯一的全雲端服務「安心Call」反詐利器，從源頭阻絕詐騙。「安心Call」藉由一組代理號碼轉接電話，讓發話方與受話方的真實電話號碼免於外洩，助力需要經常電話聯絡用戶的行業，進一步強化了用戶個人資料的安全，已導入國內電商龍頭momo、博客來、myfone網路門市等，保護超過千萬名電商會員、超過670萬筆通話。

詐騙集團不斷改變詐欺行為，凸顯資安防護的重要性，台灣大另一項反詐利器「反詐戰警」可透過AI從源頭阻斷詐騙，每月偵測超過3,000筆偽冒網站。台灣大進一步觀察，員工與供應商夥伴也可能受到詐騙，成為企業資安防護網的破口，為助企業建構更堅實的資安城牆，台灣大以自行研發的AI技術、強大數據資料庫，全新推出「反詐戰警個人版APP」能應用電信大數據、自動偵測並封鎖高風險來電、偽冒釣魚網站、檢查可疑釣魚連結，不僅讓企業員工使用，更提供全民使用，只要安裝「反詐戰警個人版APP」，就能即時警示或封鎖詐騙電話、簡訊、APP與網站，避免掉入詐騙陷阱。

M＋長期整合企業通訊、語音平台，提供高度信任的資安管理機制，至今雲端總機、行動分機已有千家企業導入運用。M＋本身除了具備即時通訊、整合語音功能外，透過API連接AD機制成為企業M化利器，現在更跨界整合視訊會議市場，強勢打造更完整的企業協作系統，讓企業透過視訊軟體，可輕鬆跨地理限制、管理全球團隊，大幅提高企業轉速與員工生產效率。而創新推出「M＋ Meet」的視訊服務，功能足以媲美國際性產品，提供高效且穩定的視訊會議品質，除支援多方視訊會議，更能提供能容納萬人以上的線上簡報會議，以及分組會議、聊天室、電子白板、線上投票、表情符號、語音逐字稿及會議摘要等完整功能。若已有使用M＋APP的企業客戶，更可直接於M＋聊天室中建立、預約會議等，大幅提升企業客戶行動辦公體驗。

全新亮相的「KYC by Taiwan Mobile」，整合台灣大遍布全台、近700家綿密的實體門市網絡，與1,500名線上客服團隊的優勢，提供虛實整合的身份驗證服務，有效取代傳統耗時的人力審核流程，將傳統文件審核動輒3~5天的流程，有效縮短至數分鐘內即可完成，大幅提高效率；藉由高精確度的影像辨識技術、AI的光學文字辨識、先進的活體檢測技術、電信門號認證，確保顧客資料的真實性達到100％，改善過往身份容易被偽造的風險，有效解決企業身分驗證的營運痛點，讓企業的營運效率與用戶體驗升級，大幅降低獲客成本。