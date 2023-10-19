遠傳參加「鴻海科技日 」 助打造智慧城市平台CityGPT

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遠傳電信身為鴻海智慧城市平台「CityGPT」重要合作夥伴，18日參加鴻海科技日（HHTD23），並於現場展示已於高雄市導入的「智慧路口」與「智慧觀光大數據」兩大智慧交通應用，以科技力協助提升道路安全與城市治理，建構數位化與智慧化的未來城市，後續也規劃共同推動智慧城市解決方案輸出國際，展現台灣科技研發及軟硬體整合傲人實力。

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民表示，遠傳除協助鴻海建置虎躍雲數據中心，打造鴻海集團數位轉型重要里程碑，亦延伸與鴻海的合作，共同將數位轉型的能量注入CityGPT智慧城市平台，尤其遠傳身為高雄「5G AIoT國際大聯盟」成員，與高雄市早有多項深度的合作，透過科技打造讓市民有感的便利生活。

今年度鴻海科技日以智慧電動車、智慧製造及智慧城市作為展示主軸，其中鴻海智慧城市平台CityGPT更是展出焦點，今年也與高雄市政府簽訂合作意向書，打造智慧城市完整解決方案。而遠傳深耕5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術，持續落實在智慧城市與智慧交通應用，並順利於多個縣市落地，尤其在高雄更有多個合作成功案例，是該平台重要合作夥伴之一。

包含為協助高雄市政府降低路口交通事故發生率，遠傳協助高雄輕軌導入結合5G與C-V2X技術的「智慧路口」應用，提供駕駛預先偵測告警與行人來車警示，並可視路口的人、車流需求，結合雷達、攝影機等不同辨識設備，提供路口安全告警，強化無號誌路口防撞警示，提升人車通行安全。

遠傳「智慧觀光大數據」服務也導入高雄市20個觀光景區，運用AI資料萃取技術，協助管理單位掌握景點、人流特性及旅遊習慣，作為人潮擁擠管理、交通疏導、導覽人員或觀光告示等決策依據，優化觀光旅遊品質；同時透過分析旅客的喜好景點、停留時間、移動路徑、交通工具等特徵，還能精確預測市集活動的參與者，並提供專屬推薦，以創新方式活化老化城鎮，促進地方發展和經濟成長。

除在智慧交通領域與高雄市政府有多項合作，遠傳也攜手高雄市政府、臺灣港務公司於高雄港旅運中心打造「5G智慧旅運」服務；與愛立信、高雄市政府警察局合作於高雄亞灣區打造全台首創運用5G SA（獨立組網）結合網路切片的「5G智慧巡邏車」；與高雄市政府警察局合作的「高雄3D治安巡檢預警系統」，更榮獲「IDC亞太區智慧城市大獎（SCAPA）」，持續協助政府部門打造安居樂業的智慧城市。