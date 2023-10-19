從蘋果手機新規 掌握全球影響力投資大趨勢

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第一金投信19日表示，9月份蘋果新機發表以來，果粉們感受最深的改變就是新iPhone15，轉向Type-C系統，以符合歐盟環保新規；由於2030聯合國永續發展目標迫在眉睫，全球大廠發展政策具指標意義，廠商上、下游供應鏈及銷售通路為符合永續要求，同步朝向影響力發展目標前進，成為帶動影響力投資規模成長的關鍵因素。

9月份蘋果發表iPhone15新機、新款Apple Watch、及新推出的無線及有線耳機等，全面轉向Type-C規格，蘋果改變過往走獨立規格的道路，以符合歐盟2022年訂定的環保新規，減少3C廢棄物與提升資源循環利用。蘋果是在2020年承諾2030年實現淨零，也就是要在2030年全球營運、供應鏈及產品生命週期將實現淨零碳排，也因此在近幾年推出的新機持續強化新環保規格，從減少標配、減少包裝、減塑，及使用再生資源，今年則是走向Type-C陣營。

第一金投信指出，面臨未來社會與環境挑戰，影響力投資相關投資標的，必須連結聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）作為衡量影響力投資成效的標準，影響力投資目的在追求投資回報，同時能帶來社會與環境實質貢獻度，投資帶來的兩大優勢，包括：一是藉由創新、效率、低成本、高客戶接觸，帶來投資護城河；二是形成強勁投資回報與深度投資影響力的解決方案。

第一金全球永續影響力投資多重資產基金，為國內首檔影響力投資基金，該基金所涵蓋的影響力投資企業，主要瞄準社會、環境、商業、科技等活動，順應環境變遷趨勢，發展產品或提供服務，以符合轉型要求等。

第一金投信說明，將永續目標與影響力投資因素納入投資策略，會帶給企業穩健與持續性的獲利潛力，因應不同的環境，企業執行永續策略會帶動投資價值不同程度的變化。根據Factset資料統計，將企業的永續成績分佈區分為四分位（Quartile），2020年至2023年8月，永續分數較高的Quartile1相較永續分數較低的Quartile4，投資期間累積超額報酬達10.4％，影響力投資能帶動社會與環境實質貢獻，主流趨勢明確，更適合作為長期投資核心標的。