碳酸鋰價創年內新低 上游廠商集體停產止損

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大陸電池級碳酸鋰價格自9月份以來不斷回落，最低現貨報價已經下探至每公噸人民幣（下同）17萬元以內，創下年內新低，且連續多日維持這一水準。在此背景下，不少鋰礦廠商乾脆停產檢修，以免生產愈多、虧的愈多，其中不乏盛新鋰能和志存鋰業等大廠。大陸業內預估，供需雙弱下，短期內市場悲觀情緒仍在發酵。

中國基金報報導，一位鋰電上游廠商表示，8月時，業內預估碳酸鋰每公噸價格可能會跌破18萬元，未料碳酸鋰期貨2401主力合約在9月27日一度下探至每公噸14.04萬元，創下歷史新低。該人士說，「目前看來，現貨價格的走勢比當初預期更弱」。且需求端還看不到反轉跡象，明年一旦電動車增速放緩，市場情緒可能更悲觀。

報導指出，從多個平台的情況來看，碳酸鋰現貨價格基本處於每公噸17萬元左右。與期貨價格一樣，現貨價格也處於年內最低水準。

現貨價逼近成本價 產越多虧越多

在此背景下，已有不少鋰鹽廠商直接宣布停產以避風頭。志存鋰業在9月底便通知，為提高生產效率與穩定性，部分基地設備將於9月29日至10月25日進行檢修，預計10月碳酸鋰減量3千噸左右。

另外，盛新鋰能也傳出碳酸鋰工廠停產檢修。該公司近日表示，近期生產線將進行正常檢修，具體時間視生產線情況確定。據了解，停產工廠的鋰鹽產能約為4萬噸（碳酸鋰2.5萬噸，氫氧化鋰1.5萬噸）。

除了上述廠商之外，上海有色網稍早調研顯示，還有兩家擁有碳酸鋰產線的企業在9月減產後至今仍未恢復，預計總計影響約4千噸碳酸鋰產量。該機構統計，9月份大陸國內碳酸鋰產量為4.17萬噸，較8月減少7％。

下游需求也低迷 多家廠商收到砍單預期

報導稱，上游企業之所以選擇停產，主要是當前現貨價格已經逼近成本價。根據機構估算，提煉生產1公噸碳酸鋰成本約為16.4萬元。專家還表示，受碳酸鋰價格滑坡影響最大的，還有自給率不高、外購鋰礦較多的鋰鹽廠商。

值得注意的是，鋰鹽廠商最大的風險仍來自於下游需求。目前市場對明年電動車銷量年增率並不看好，樂觀者估計明年增速最多15％增速，悲觀者甚至認為零增長。在此氣氛下，年內鋰電中下游產業鏈都不敢擴大生產規模或者補庫。

上海有色網的調研也顯示，9月中旬起，行業多數廠家均收到砍單預期，且後市10月排產均有不同程度的下滑。面對後市動力端和儲能端表現差強人意，難見顯著的補貨需求，預估市場悲觀情緒仍將維持好一陣子。