加味菸危害「青少年」及「女性族群」健康

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2013至2014年美國菸品與健康人口評估 （Population Assessment of Tobacco and Health, PATH）研究發現，約8成12～17歲的青少年第一支嘗試的菸品就是添加香料的加味菸，包含：紙菸、電子煙、雪茄或水菸等菸品種類。

根據我國2021年青少年吸菸行為調查結果顯示，每10個青少年吸菸者中就有4個使用加味菸（國中34.0％、高中職42.8％），特別是女生的使用比率高於男生（國中女生為57.2％，高於男生的20.6％；高中職女生為60.7％ ，高於男生的35.8％）。

而在2022年18歲以上國人吸菸行為調查中，吸菸者使用加味菸的比率為18.％較年15.6％增加。其中女性吸菸者使用加味菸的比率為43.8％明顯高於男性的14.3％。相關調查顯示，加味菸品同樣戕害我國青少年與女性族群健康。

國民健署表示，多樣的香料是菸商的市場行銷策略之一，用來吸引年輕的使用者，避免剛抽菸的人因菸品的嗆辣感而感到不適，藉由添加香料的方式，讓使用者產生愉悅感，誤以為所造成的危害較小的假象，逐漸使青少年步入吸菸成癮的習慣，無法擺脫，甚至難以戒除。

國民健康署提醒，實際上使用加味菸品與其他菸品一樣會造成健康危害，如癌症、中風、糖尿病、慢性阻塞性肺病等疾病，青少年族群更是容易受到危害，尼古丁會影響腦部發育，造成後續學習力、注意力、情緒控制上的問題，日後也更容易對其他藥物成癮。

世界各國逐漸重視加味菸品對於兒童、青少年族群的危害，開始管制菸品中的添加物。為保護公眾遠離尼古丁危害，《菸害防制法》第10條也授權中央主管機關訂定禁止菸品添加物之規定；衛生福利部前已預告「菸品禁止使用花香、果香、巧克力及薄荷口味之添加物」草案，參考世界衛生組織菸草控制框架公約之實施準則建議，持續蒐集國際相關管理規定及廣納各界意見，制定務實可執行之加味菸品管理規範，降低國人吸菸率。